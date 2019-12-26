美軍2架偵察機再度飛臨朝鮮半島上空

朝鮮本月初揚言會給美國送上“聖誕禮物”，美軍周四再次派出2架偵察機飛臨朝鮮半島上空，持續加強對朝鮮監視行動。另外，美韓代表可能將在下月在會面，共商朝鮮對策。

廣告 繼續瀏覽後續

據《中央社》援引韓國媒體報導，美國偵察機RC-135S“眼鏡蛇球”周四從沖繩美軍駐日本基地出動飛臨朝鮮半島東部海域上空，並與前一天的同種機型交接。

報導說，考慮到RC-135S偵察機能追蹤彈道導彈軌跡，這次任務可能是監視朝鮮潛艇基地和潛艇動向。

另一架偵察機E-8C“聯合星”也在半島上空約9455公尺執行任務。“聯合星”是監視地面目標的尖端偵察機，可在9000至1萬2000公尺高空對朝鮮軍隊地對地導彈、導彈基地、野戰部隊、海岸炮和遠端炮基地等地面目標精確探測與識別。

報導說，韓國國防部發言人崔賢秀周四在記者會上表示，目前未出現朝鮮軍隊挑釁的跡象，韓國正在韓美情報部門緊密合作下密切關注朝鮮動向，保持高度戒備。

另據報道，美韓正在促成韓國的朝鮮半島和平與安全事務特使李度勳下月訪美，與美國的朝鮮政策特別代表比根會面。

報道稱，兩國正在關注朝鮮對無核化談判的動向，李度勳將在朝鮮領導人金正恩發表2020年新年賀詞之後訪美，共商對策。

朝鮮官方媒體3日報導，外務省負責對美事務的副相李泰成發表談話，表示將在聖誕節給美國送一份“禮物”，至於送什麼禮物完全取決於美國的抉擇。美韓認為“聖誕大禮”的危機雖已安然度過，但朝鮮仍然隨時可能試射洲際彈道導彈，兩國將集中外交力量推動美朝磋商，防止朝鮮脫離對話軌道。報道並指出，美方實際上正在為解除部分對朝鮮制裁準備多種方案。