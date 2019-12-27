人身攻擊與性別歧視 台灣大選浮現的仇女政治文化

法新社評價作為亞洲最進步的民主之一，台灣大選的政治文化卻依舊存在令人乍舌的歧視女性的現象。

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法新社12月27日台北消息，雖然議會當中女性佔比壓倒亞洲眾多鄰居（2016年台灣議會選出38%的女性，而根據2019年議會間聯盟的數據，菲律賓議會女性佔29%，韓國17%，日本僅10%），但台灣大選當中對女性的歧視和仇女現象卻很廣泛地存在着，指出多個月以來針對女性候選人的人身攻擊和尤其是與外表相關的性別歧視評論，比針對男性候選人要多得多，從63歲的總統蔡英文說起，長期以來她遭受着“沒有丈夫，沒有孩子”的指指點點。私人生活，而非政見，成為台灣政治文化當中對候選人作評的常見方式。

國民黨方面主席吳敦義在當地時間12月17日使用“衰尾查某”（帶衰的女人）來形容蔡英文，認為她給人民帶來衰運；總統候選人韓國瑜則在11月12日引用水滸傳當中“武大郎與潘金蓮蓋同一條被子”指“蔡賴配”；副總統候選人張善政又評論認為一個沒有生育過的女人無法理解家長，種種性別指向明顯的攻擊下蔡英文在臉書上譴責，羅列了國民黨多位人士對其進行的“成熟的女人像一碗湯，煮熟的時候趕快喝，再不喝掉會焦掉”，“肥滋滋的母豬”，“女人拉票可以拉到客廳，房間”等評論，表示“不認為這樣的政治文化應該被接受，無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊...台灣不能夠繼續容忍這樣的負面選舉文化”。

涉事方的道歉不能平息台灣選舉文化中的陰影。吳敦義已經表示他尊重女性，對蔡英文的批評是針對她的執政而非針對她人身，但作為台灣第一位女總統，亞洲罕見的非政治世代家族出身女性領導人，蔡英文身上已經長期集中性別歧視與人身攻擊，2012年參選時已被黨內大佬評論：穿裙子的當不得領導人。但她並非個例。總統府秘書長陳菊也多次因其外貌而受到言語攻擊。

法新社評價稱，雖然台灣在亞洲領先，首個批准同性婚姻，但性別歧視依舊嚴重而廣泛，競選期間十分明顯。捍衛女權的“覺醒”基金會表示，“台灣雖然在性別平等方面做了努力，但保守勢力依舊強大”，“針對女性的歧視言論再現，令人反胃”。