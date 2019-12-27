唯一核電站附近地震 伊朗稱暫無重大損失

伊朗西南部地區當地時間星期五發生地震，距離伊朗境內目前唯一的核電站--布什爾核電站僅有不到50公里。伊朗檢測機構表示，暫時沒有重大損失的報告。

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伊朗地震局表示本次地震震源10公里，震級4.9級；美國地理局則表示檢測到震源為38公里，震級為5.1級。伊朗官方消息稱，當地時間12月27日早5點23分卡拉梅市周邊出現震感，地區危機處理中心主任表示，“按照紅十字會和地區政府的初步報告，連通城市之間的公路由於地震引起的滑坡而被截斷，房屋牆體開裂但並未倒塌，也沒有其他重大損失”。

本次地震緊鄰的布什爾核電站目前發電量1000兆瓦，由俄羅斯建造，多年耽擱之後，在2013年9月交付使用。2016年，俄羅斯與伊朗企業開始在布什爾核電站附近建造另外兩座1000兆瓦的核電站，工期10年。

伊朗的眾多海灣鄰國已經多次表示了對布什爾核電站和其餘兩座核電站的安全隱患擔憂，認為此處常受到大型地震攻擊，有核泄露的風險。根據伊朗政府的計畫，需要建造20個核電站，來滿足對能源來源多樣化的需求，減少伊朗對化石能源的內需。但其核電站計畫與美國糾紛不斷，雖然伊朗始終否認，但美國懷疑伊朗在和平發展核電站的借口之下，尋求擁有原子彈。