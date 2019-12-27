政府讓步部分工種暫停罷工 法國退休金改革面臨切割

部分工種得到政府讓步暫停罷工，馬克龍將在新年電視講話中澄清意圖，外界期待與人民和解。

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法國總統馬克龍將按照傳統在12月31日在電視講話中對今年進行回顧，對明年進行展望。今年的總統致法國人電視演講格外特殊，年末前往非洲進行訪問的馬克龍被指責用拖延逃避戰術故意冷處理國內罷工浪潮和反對派訴求，今年的他的電視歲末致辭受到萬眾期待。

法國國民議會共和黨領袖達米安-阿巴德在12月27日表示，馬克龍需要在電視講話中向法國民眾“澄清退休改革草案中有什麼，沒有什麼”，並且“尤其是要在社會與地方分裂空前嚴重的情況下，和法國人民進行和解”。阿巴德認為，馬克龍截至目前“虛虛實實，令人糊塗”，應該“尤其澄清，他是否要繼續堅持設置多勞多得，少勞少得的退休參考年齡”。目前共和黨支持延長退休年齡，認為這將是“唯一保證法國人退休金的做法”，但認為需要考慮到特殊工種的工作強度與對身體的加速損害。阿巴德還表示，“政府已經開始在退休參考年齡，特殊工種，特定類別的統一退休金計算等領域出現退讓，最終結果只能是切割改革計畫，不斷讓步，最終退休改革將只涉及部分領域”。

目前得到政府部分讓步的特殊工種包括警察，軍人，教職工，公路駕駛員，飛行員，空乘人員，海關人員，消防員，監獄監控人員等。這些公營私營領域的僱員在談判中獲取了對其工作強度與風險的認可，政府已經保證在未來的退休制度當中，按照特殊方式計算他們的退休金。具體而言，空乘人員保住了他們的補充退休金自治賬戶，此外只有1987年之後出生的空乘人員才會受到新退休制度的影響。目前商業飛行人員的退休年齡是55歲，1987年之後出生者將逐漸過渡到60歲退休。飛行員工會也在保住了其補充退休金自治賬戶之外，爭取到了60歲可以拿滿額退休金的權利。警察工會的消息稱總統總理也已經安撫表示，保護人民安全的這一工種可繼續享受提前退休的權利。法國國營鐵路公司和巴黎大眾運輸公司爭取到了比其他僱員推遲加入新退休制度的權利，只有1980年之後出生的地勤人員和1985年之後出生的隨車機動人員將會受到新退休制度的影響，而且在計算退休金的時候，將按照現行計算方式，以退休前六個月的平均工資為計算基礎，同時平滑延長退休年齡。教職工群體方面，政府已經保證他們未來的退休金將參考公務員，並從2021年起，對退休金進行真實水平校對。20%到30%的護士與護工也可以在62歲，甚至60歲退休，但政府拒絕妥協到57歲。

部分訴求得到保障，4家飛行員工會已經暫停呼籲繼續罷工，飛行員最大工會預計也將暫停罷工。