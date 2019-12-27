英歐新關係2020年底前確認？歐盟覺得沒戲

歐委會主席馮德萊恩在12月27日對英國按期在脫離歐盟後與歐盟確立新關係的可行性做了評論，認為機會渺茫。

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馮德萊恩在接受法國經濟類報刊回聲報採訪時表示，留給歐盟和英國的時間非常少，目前緊急工作內容是和英國一道確認明年1月31日英國脫歐之後，雙方將是一種怎樣的關係。馮德萊恩解釋稱，“這不僅僅涉及包含750個條例的自貿協定，因此英國和歐盟都在思考是否有充裕的時間考慮所有的問題，因此也許2020年的中段是一個做出階段性總結的時機，如果需要的話，還要延長過渡期”。馮德萊恩認為，如果想從單一市場的繁榮當中獲利，不受關稅限制，雙方就要在價值觀上達成一致，如若不然，勢必將產生新壁壘。對她而言，“雖然高度希望與鄰國保持良好關係，但平等的原則是首要的”。

英國首相約翰遜12月12日贏取了英國立法選舉，騰出手來應對歐盟，拒絕將雙方關係確定文書的談判拖延到2020年之後，這意味着英國與歐盟談判時間從明年2月談判開始，僅有11個月。本周早些時候，歐盟的脫歐談判大臣巴尼爾承認，如果按照約翰遜的要求，在2020年年底之前批准分家之後的雙方關係相關文書，將會是一個巨大的挑戰，但歐盟方面將盡其所能，哪怕全部完成，是不可能的。