烏克蘭首次從美國北約直接獲購武器

12月28日法新社消息，星期四烏克蘭國防部宣布與美國簽署了更多武器裝備購買協議，其中包括反坦克導彈系統，射後不理可攜帶式反坦克導彈等，本次採購屬於政府間直接採購，在烏克蘭獨立後是第一次。

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烏克蘭國防部長紮戈洛德紐克在一場記者會上表示，最近4個月以來，烏克蘭首次採購美國生產的“標槍”反坦克導彈系統，“對烏克蘭而言是里程碑式的事件”。同樣烏克蘭也是第一次從北約支持與採購局進行武器購買。紮戈洛德紐克表示，“烏克蘭從2015年以來一直與北約共同努力，希望創立一個法律性質框架，但由於存在許多法律障礙，從沒真正進行過任何採購。這一次烏克蘭成功通過北約支持與採購局完成了武器訂購”。紮戈洛德紐克認為，烏克蘭目前不尋求“通過北約支持與採購局進行大宗武器購買，但認為當烏克蘭有立即從外國採購的需求時，應該有這個機會，而目前烏克蘭國防部在這一領域是沒有經驗的”。

烏克蘭副部長佩特年科表示，今年年內烏克蘭已開始實行的合作訂單共有3個，其中兩個訂單是與美國政府在外國軍售框架之下籤署的，第三個是與北約支持與採購局簽署，佩特年科認為，這將有助於烏克蘭使用所有可使用的國內國際武器資源，烏克蘭將繼續為軍隊配備電子武器與智能基站而努力。

烏克蘭駐美國使館發文稱，以往的管理條例禁止烏克蘭國防部直接從國外購買武器，本次是烏克蘭第一次進行政府間的直接武器購買，是一大進步。在美國總統特朗普通烏門醜聞爆發之後，美國因內政問題而施壓烏克蘭政府的做法令外界嘩然。這一次向烏克蘭直接售賣武器，被認為是白宮希望緩解與烏克蘭關係的舉措。