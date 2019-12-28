索馬里汽車炸彈恐襲至少90人死亡

索馬里首都摩加迪休星期六爆發汽車炸彈恐怖襲擊，路透社引述現場國際組織統計稱死亡人數不止90人。

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這是索馬里近幾年以來最慘重的恐怖襲擊，目前仍然沒有任何一家恐怖組織對這一襲擊進行認領。救援隊表示至少61人死亡，另外一家不願公開名稱的國際機構對路透社表示死亡人數已超過90人，數十人受傷。一名索馬里議員也在推特上稱死亡人數超過90人，其中17人是警察。索馬里外交部稱，已知死者當中有兩人是土耳其公民，很多死者都是學生。

汽車炸彈爆炸地點位於摩加迪休市人員集中區域，索馬里警方表示襲擊是“災難性的”。

雖然沒有組織宣稱對這起襲擊負責，但與基地組織有關的Al Chabaab組織尋求推翻索馬里政府，建立伊斯蘭國，此前曾製造多起與今次類似的爆炸襲擊。索馬里1991年以來陷入長期動亂，Al Chabaab是為首的眾多反政府武裝之一，2010年該組織宣稱效忠基地組織，並在2012年正式加入，成員在5千到9千人之間，少部分成員近期變節加入伊斯蘭國恐怖組織。雖然在前任首領被美軍擊斃後Al Chabaab一度被地區國家聯合逐出索馬里首都，其成員逐漸放棄堡壘，但依舊佔據大片農村地帶，用自殺襲擊和游擊戰，繼續作為索馬里安全最大隱患而存在着。