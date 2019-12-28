罷工緩解 法國政府提醒民眾法鐵本周末有30萬張余票可買

法國政府表示罷工導致的交通癱瘓情況有所好轉，周末空餘30萬張票，有需求的民眾可前往了解。

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法國能源轉型部長伊麗莎白-伯恩12月28日星期六表示，當天的法國國營鐵路運轉情況有所好轉，與前一日相比火車車次增加20%，周末仍然有大約30萬張火車票可以購買。27日法新社數據顯示法鐵罷工率跌至12月5日以來新低（8.5%）。

伯恩周六在巴黎東火車站附近與負責交通的國務秘書傑巴里會面時表示，本周末法鐵路載客能力為80萬，目前有50萬人確認了行程，因此不少座位會空置出來，周末如果有出行需求的民眾可以對此進行了解。由於前一天法鐵發布預告稱鐵路客運將受到嚴重干擾，實際乘車人數有時只有半車，乘客們面對半空的車廂感到很驚訝。傑巴里表示，政府和工會代表自從10月1日以來進行着“誠實的談判”，但他譴責“法國總工會進行系統性的反對”，同時表揚法國工人民主聯盟工會，和法國自治聯盟工會兩家工會“呈現了更加具有建設性的工會組織方式”。

法鐵官方表示，公司自1947年成立以來，72年當中，年年罷工都不缺席。今年罷工並未因聖誕節和元旦的客流高峰需求而停歇，法國自治聯盟工會雖然呼籲成員暫時“休戰”但是並未得到多少響應。該工會是法鐵第二大工會，也是巴黎大眾運輸公司第一大工會，一名負責人表示，“兩家公司希望捍衛的特殊制度已經得到了保證，現在問題是如何把保障覆蓋到全部員工...如果1月初的談判不佳，將要動員更大規模的罷工”。