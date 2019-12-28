退休改革：法國政府向舞蹈演員讓步

巴黎歌劇院的芭蕾舞演員以天鵝群舞的方式抗議退休改革。

聖誕節前夕，法國巴黎歌劇院的芭蕾舞演員以天鵝群舞的方式抗議政府取消她們特殊養老金的計畫。對舞蹈演員們的抗議，政府作出讓步。法新社報道，法國政府周六向舞蹈演員們建議，新的退休金改革僅適用於2022年以後招收的舞蹈演員。

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法國文化部長里耶斯特及負責退休事務的國務秘書比爾塔澤維斯基日前致信給巴黎歌劇院院長里斯內表示，即將執行的新的退休金改革條款僅針對2022年以後招募的舞蹈演員，而對在此之前進入巴黎歌劇院的舞蹈演員則將繼續執行改革之前的退休規定。

巴黎歌劇院的舞蹈演員們有一項可以追溯到17世紀的定製養老金計畫，其中就包括可以在一項可以在42歲時領取全額養老金退休的權利，這比普通工人要早20年。

不過，政府的上述建議遭到一些舞蹈演員的反對。他們表示，舞蹈事業代代相傳，這個職業的特殊性也一直延續。我們不能讓下一代舞蹈演員成為“犧牲品”。

另外，法國工會周六在首都巴黎再次發起示威遊行，抗議法國政府改革退休制度。示威期間一度爆發警民衝突，警方動用催淚瓦斯驅散示威者。

周六的示威有數百黃背心人士加入。遊行期間部分蒙面示威者放火燒建築物料，設路障及破壞巴士站。防暴警察施放催淚氣驅散示威者。

反退休改革的罷工繼續使全國的運輸大受影響。發動罷工的工會拒絕政府要求，不肯在聖誕假期間暫停罷工。總理菲利普計畫在聖誕假期後繼續與工會會談。