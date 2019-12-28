NASA披露火星2020探測車任務細節

美國國家航空航天局12月28日宣布，火星2020探測車的任務不僅是尋找往日可能存在過的生命蹤跡，還是一次人類火星先驅行動。

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航空航天局的科學家們在這場報告會上宣布，上個星期火星2020探測車在洛杉磯附近的實驗場地進行了初試，預計2020年7月從佛羅里達州啟程離開地球，2021年2月着陸在火星表面。火星2020任務負責人表示，“這一探測車構建時，是為了尋找生命的痕跡，因此將會攜帶很多工具，幫助科學家理解火星表面地理與化學的構成，同時採集樣本，希望能帶回地球”。

在火星2020探測車當中，配備着至少23個彩色高清攝像頭，兩隻可以探測聲音的“耳朵”，以及化學分析雷射光等。火星2020探測車車體長3米，寬2.7米，配備6個車輪，可以行走在岩石表面，但速度不會快，因為按照火星轉速，每天將最多隻行駛200米。火星2020探測車上還裝有一個迷你核反應器，來為自身提供能源，一隻長度2.2米的機械臂將幫助採集樣本，之後密封在試管當中，等待下一次火星任務時，將其帶回。航空航天局表示，希望下一次任務在2026年執行，取回這一次火星2020探測車取得的樣本，接下來進行為期10年的研究。