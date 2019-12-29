親綠「喜樂島聯盟」質疑強推反滲透法草案是蔡英文的造勢表演

台灣總統蔡英文要求民進黨立法院黨團必須在12月31日完成「反滲透法」三讀，台灣社會質疑的聲浪日漸擴大。除了國親等在野黨反對外，現在連深綠的「喜樂島聯盟」都提出質疑，呼籲執政黨不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演，更不該把所有提出建議的人，都打成「中共同路人」，這是理盲的行為。

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「喜樂島聯盟」發言人張君瑜表示，以「正名制憲」為終極目標的喜樂島聯盟，絶對支持制定防堵外國勢力滲透的法律，但民進黨現在配合「下架吳斯懷」活動，試圖儘速通過的反滲透法，卻是倉促、空洞不完備、有違憲疑慮的版本。

他指出，草案中對「不法」和「境外」的定義有很大的爭議空間。根據中華民國憲法，中華民國的領土範圍包括中國全境，台、澎、金、馬是中國的自由地區，反滲透法草案開宗明義的「為防範境外敵對勢力之滲透干預」就已經構成憲法爭議，來自中共的干預，到底算境內還是境外？是不法干預？還是人民的政治活動？

此外，由法政學者及社運人士組成的社群平台「台灣守護民主平台」也發出聲明，質疑民進黨團提出的「反滲透法」草案不符立法的最基本要求，就是「目的正當」與「手段合理」，也欠缺法律的明確性，如果短期無法解決所有爭議，應交由新一屆國會來審查。

「台灣守護民主平台」強調，如何在面對中國對台威脅的同時，仍保有對民主法治的信仰，是一個艱難、卻無可迴避的課題。他們除呼籲民進黨團儘速搜集各方意見，與各黨派協商修改方案，並認為涉及兩岸關係的高敏感法案的立法，應建立更廣泛的全民共識與信賴基礎，避免單一政黨強勢主導。

在27日舉行的最後一場政見會中，「反滲透法」草案也受到在野黨強烈炮轟。親民黨總統候選人宋楚瑜舉例說明反滲透法之荒唐，他說，之前他代表蔡英文出席APEC，不但與「滲透源頭」─大陸國家主席習近平接觸，回台後還把相關情況向蔡英文報告，遊說蔡英文。宋楚瑜說，如果他「自首」，算不算「反滲透法」將來要處置的對象？另外，如果他參與APEC行為違法，蔡英文也可能因為「教唆犯罪」而被牽連。

韓國瑜則質疑，民進黨在投票前十四天要強行通過反滲透法，是在推銷亡國感、用危機意識催。他批評，未來媽祖、保生大帝等「宗教交流」都有可能被羅織入罪，這讓台灣人情何以堪？民進黨藉由政治肅殺製造亡國感獲得選票，全國人民一定唾棄。