台總統大選封關前最後民調 多結果顯示蔡英文仍處領先

2020年台灣總統大選進入倒數階段，民調將在元旦凌晨0時正式封關，趕在封關前，多家民調機構和媒體紛紛公布最新民調結果，綜合各結果顯示，民進黨候選人、蔡英文總統支持率仍處領先地位。

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《ETtoday新聞雲》在周一公布顯示，“蔡賴配”獲得48.2%支持率，“國政配”獲得27.9%支持率，“宋余配”支持率僅6.6%，藍綠韓蔡差距20.3個百分點。與前次《ETtoday新聞雲》8日所做民調結果相較，蔡支持率從46.6％增至48.2％，增加1.6個百分點，韓支持率也從24.5％增至27.9%，增加3.4個百分點。韓、蔡支持率差距從22.1減少為20.3個百分點。值得注意的是，此份民調也將韓國瑜“蓋票效應”納入評估，經修正校準後，兩人的差距推估為11％－16％。據悉，此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、統計分析調查期間為2019年12月24日至27日，調查方法是以手機短信進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，回收有效樣本數2714份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.88％。

與此同時，距離台灣大選投票倒數12天，台灣民意基金會也在當天公布了封關前最後民調，若明日投票，蔡韓宋會投給誰？結果顯示，52.5%的受訪民眾表示會投給“蔡賴配”配、21.9%投給“國政配”、9.5%投給“宋余配”，10.8%受訪民眾則表示尚未決定。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆介紹稱，若將這次民調與十一月相比，“蔡賴配”支持度下降2.7個百分點，“國政配”下降4.4個百分 點，“宋余配”上升1.9個百分點，未決定者增加6.5個百分點。他分析指，蔡賴與國政配支持度雙雙下滑，並不符合“韓氏效應”的預期。游盈隆稱，未決定者顯着增加，則很可能是來自韓支持者的策略性轉移，但總數應不超過5個百分點，也就是說，韓氏效應不足以左右選民最終投票的大勢走向。

此外，台灣基進也於當天發表封關民調，總統候選人方面的支持率分別為：蔡英文43.1%、韓國瑜15.8%、宋楚瑜8.2%。據了解，台灣基進還調查了受訪民眾收看總統選舉電視辯論會狀況，52.1%受訪民眾表示有收看，但僅有3.5%在觀看辯論後想要改變支持對象；投票意願方面，有高達80.2%的受訪民眾表示會去投票，9.7%不會投票，9.6%則未決定。針對即將到來的選舉日期，派出候選人參加此次大選的三大黨派也指出會全力以赴，在投票日前在全台境內全力催票。據中央社報道，韓國瑜將在明年1月4日大台南造勢、1月9日大台北造勢、1月10日大高雄造勢貫串全台，盼藉由造勢催票、保溫，自評可望小贏。

報道指，自韓國瑜祭出“民調蓋牌”奇招之後，讓選情撲朔迷離；韓國瑜日前喊出選戰差距在3至5%間，韓陣營人士稱，這個數字是有所本，也跟日本前駐台代表沼田干夫預估的相近，此次選情膠着，輸贏就在30至50萬票之間。民進黨方面，蔡陣營將啟動“勇敢自信、護台同行-2020英德勝利”造勢活動，計畫從蔡英文故鄉屏東縣出發，競選團隊還會在2020年第一個上班日1月2日啟動全台大型造勢活動，將在各縣市舉辦20場晚會，號召所有支持者一起站出來。主要造勢場的規畫上，蔡英文團隊預計在1月10日台北凱道舉辦最大場的選前之夜活動，全力衝向選勝。

親民黨方面，宋楚瑜第5度參與總統大選，定位為“終局之戰”，該黨除了規畫北、高兩場造勢，總統候選人宋楚瑜將與副手搭檔余湘進行車隊掃街拜票。親民黨發言人張碩文說，許多民眾反韓，但也不願意投給總統蔡英文，宋楚瑜最後衝刺，將極力爭取選民支持。張碩文介紹稱，選戰倒數10天，親民黨規畫車隊掃街跟定點活動，宋楚瑜跟副手余湘將分頭進行，一人若車隊掃街，另外一人就會定點拜票，掃街將從屏東出發。他還指，元旦當天親民黨規畫自辦升旗典禮，宋楚瑜將從競總與支持者徒步前往國父紀念館，不僅自辦升旗典禮還要大聲唱國歌。