朝鮮勞動黨全體會議：金正恩強調發展經濟保障國家安全

朝中社在周一報道顯示，朝鮮勞動黨委員長金正恩29日在勞動黨七屆五中全會上要求大力發展經濟、改善民生，並表示要採取積極主動措施保障國家主權和安全。

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報道稱，金正恩在第二天的全會上繼續就朝鮮勞動黨中央委員會工作情況和國家工作全局作工作報告，全面分析當前國家管理和經濟建設中面臨的一系列問題，具體指出“為實現國家經濟發展和民生改善的根本性轉變”，而需採取的鬥爭方向及實踐途徑。此外，金正恩還要求整頓朝鮮國家經濟體制和秩序，嚴肅綱紀，及時糾正國民經濟主要工業部門出現的嚴重事態，並強調要採取切實措施進一步發展獨立自主的國家經濟。他並就提高和改進農業、科學、教育、公共衛生、生態保護、災害防治等方面的工作提出具體要求。

金正恩表示，根據當前形勢要求，要採取“積極和進攻性”措施徹底保障國家主權和安全，並對外事、軍隊等領域工作明確具體任務。據悉，這一自28日在平壤開幕的勞動黨七屆五中全會仍在進行中。本次全會的議題是，在當前形勢下討論朝鮮黨和國家面臨的鬥爭方向和爭取朝鮮革命新勝利的重要政策問題。韓國方面， 韓國政府30日回應稱，此次勞動黨全會的規模僅次於2013年，並指韓方將密切關注相關會議結果。韓國統一部發言人李相旻在當天答記者問稱，與會人數的確比2019年和2018年多。勞動黨2013年3月召開第六屆中央委員會第二十三次全體會議，提出建設經濟和發展核武並舉的路線，是金正恩上台後朝鮮首場中全會。

據韓聯社報道，針對朝鮮在此次七屆五中全會上提到採取捍衛自主權和安全所需的積極的攻勢措施，李相旻就此慎重表示，並稱將密切注視朝鮮後續會議內容和決議。他還就朝鮮三把手勞動黨副委員長樸奉珠缺席表示，斷言他卸任政治局常委或副委員長為時尚早。就記者問韓國政府如何評價日媒誤報朝鮮發射導彈、駐韓美軍東豆川基地誤拉空襲警報，李相旻回答，政府表態前需要調查情況，現在還不是時候，鑒於半島局勢嚴峻，當局正在密切關注並全力醞釀必要措施。此前，韓國政府23日決定援助朝鮮20.05億韓元（約合人民幣1206萬元）用於賑濟颱風災害。

值得一提的是，針對朝方在月初曾多次警告如若在年底大限前，無法與美國就朝核問題及取消制裁談判取得進展，他們可能送給美國“聖誕禮物”，並威脅“送何禮物完全取決於美國的抉擇”，對此，美國白宮國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩(Robert O'Brien)29日接受採訪時指出，如果朝鮮試射遠程或核導彈，美國將會非常失望，而且美國作為軍事和經濟大國，將採取適當行動。奧布萊恩在接受美國廣播公司(ABC) “本周”（This Week）節目採訪時表示，美國的“工具箱有很多工具”，來應對任何試射。他說，“我們將保留判斷，但美國在這種情況下將採取行動，” 奧布萊恩稱，“如果金正恩採取這種方法，我們將非常失望，而且我們會把那股失望表現出來。”