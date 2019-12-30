民陣澄清元旦遊行海報遭改圖：會與警察暴力割席

由香港民間人權陣線發起的周三“元旦大遊行”已得到警方發出的不反對通知書。近日，網傳一張聲稱是以民陣名義發出、以“毋忘報仇、全城裝修”為題的海報，號召“勇武起義”。對此，民陣在周一召開記者會已否認發出相關海報，並指有人刪改原有海報的內容，希望警方主動調查假海報來源。

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據香港01的報道顯示，根據網上流傳一張海報，設計與民陣宣傳“元旦大遊行”的海報相似，但字眼上有所不同。該海報以“毋忘報仇、全城裝修”為題，又配上“君子報仇、勇武起義”等字樣，與民陣公開發出的官方宣傳單張的用字明顯不同。民陣已在周一早上舉行的記者會上作出澄清，否認曾發出有關海報。同樣就這一事件，香港警察公共關係科總警司郭嘉銓在當日的例行記者會上稱，警方已向民陣發出元旦遊行不反對通知書，但網上流傳一張以民陣名義發出的海報，煽惑他人，與民陣宣稱和平示威不同。民陣已公開否認相關宣傳，警方感謝民陣就海報及早作澄清，歡迎民陣與暴力割席，幫忙市民不會被誤導，令別有用心的人不能得逞。他還呼籲民陣不要協助掩飾及美化暴力行為，並稱“這並不是裝修，而是嚴重的刑事毀壞罪行”。

郭嘉銓指，有人在網上煽動在明天除夕夜搞事，以迫使警方使用催淚彈，亦有人煽動使用汽油彈，煙霧餅等襲擊政見不同的店鋪。郭嘉銓則形容這些人是以黑社會手段，以達到邪惡目的，並稱警方是不會容許這些“黑色恐怖”得逞。而在另一邊，民陣通過臉書賬號同日髮長文回應指，在警隊轉發海報予我方前，民陣從未於各 Telegram 公海、討論區發現相關改圖。根據傳媒報導，相關海報是在建制派支援者的社群網絡中開始流傳。民陣質疑警隊發出的假海報的來源。聲明稱，今日警方向民陣副召集人陳皓桓發出警告，指民陣如不作出澄清，或將涉嫌煽動。民陣在此清晰表示，被刪改海報上的內容違背了我們發起遊行的原意，作為“受害”一方，民陣竟再被警方威脅，實在是非常離譜，警隊應主動調查假海報來源，例如從上載假海報的建制派人士開始查起，而非要求我們作出澄清。

聲明提到，警隊在今日的四時記者會上更稱“歡迎民陣與暴力割席”，民陣對相關言論百思不得其解，唯有在此重申，我們一定會與警察的暴力割席，自六月十二日中信鎮壓事件及其後至今的所有警暴，民陣都強烈、清晰地反對，而今日民陣在記者會就假海報的說明，是對 A 貨割席，不要搞錯。此外，在當天的記者會上，民陣召集人岑子傑還呼籲，希望警方不要像12.8遊行一樣，以防暴警察包圍遊行路線，認為此舉會令氣氛非常緊張。他指出，如有任何事情發生，希望警方可向主辦單位通知及聯絡，民陣願即時處理。他稱如果警察不剋制，衝突風險會提升。

岑子傑強調，警方是確保遊行和平有秩序的“第一責任人”，警方應確保專業克制有紀律。他亦希望當日遊行人士不要有“裝修”行為，並指市民需要時間在遊行期間登記加入工會，不希望遊行人士製造事件令警方有借口胡作非為，因此呼籲市民當日保持“和理非”，令警方難有借口製造混亂。同樣在警方的記者會上，當被問到如元旦遊行有暴力事件發生，警方會如何處理。港島總區警司曾繁瀚回答稱，警方會就遊行出作風險評估，如發生暴力事件發生，警方希望主辦單位協助警方，告知參與人士可能會受危害，警方有可能要暫停遊行，希望參與者和平有序儘早離開。他說，因應暴力事件，警方會因應情況儘可能作出警告，若情況持續，警方在最後可能會採取適當武力制止。