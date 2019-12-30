韓國瑜辯論會批評媒體因爭議 韓辦解釋：受害者不平之鳴

針對國民黨總統候選人韓國瑜上周日在總統大選電視辯論會批評媒體，韓國瑜競辦總發言人王淺秋在周一表示，韓對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴，但尊重新聞自由。

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韓國瑜29日在2020總統選舉辯論會當中，批評《蘋果日報》有關其私生活的提問沒有水平，並指稱立場偏綠的三立電視對其抹黑及造謠，還認為中央通訊社有關兩岸關係的提問將台灣“狹窄化、很可憐”。韓國瑜有關媒體的批評性發言也引發各界討論。據中央社報道，王淺秋周一上午在記者會後接受提問時表示，韓國瑜對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴。

王淺秋指出，韓國瑜尊重新聞自由，但呼籲新聞自由之餘也要有查證事實，及應該擔負的倫理道德，讓閱聽人獲得的訊息都是正確且經查證的訊息。她稱，韓國瑜以受害人的身份強烈質疑過去可能很多報導內容是針對性、偏頗、不正確及未經查證，所以有這樣的說法。王淺秋並補充說，這事情叫“我們與惡的距離”，新聞自由是普世價值，但媒體的第四權也應該要有所規範監督，而不是無限上綱，尺度應該符合民主價值、倫理道德、查驗精神及平衡報導。她說，不是只有候選人需要被檢驗，若部分媒體成為某政黨打手，攻擊特定人士，也應該要有檢討空間。

同樣就這一事件，台灣新聞記者協會則發表聲明呼籲，候選人要尊重新聞媒體採訪權，並理性接受媒體監督，不應該歧視媒體工作者。蔡英文總統在辯論會後也談到，台灣有言論自由，應該尊重媒體第四權的言論。親民黨總統候選人宋楚瑜亦認為領導人要尊重新聞界。此外，針對韓國瑜在總統候選人電視辯論會中稱前總統馬英九太軟弱，對此，馬英九辦公室則回應稱，並不清楚韓國瑜為何如此發言。

而對於韓國瑜的這一說法，王淺秋解釋稱，其實韓國瑜不是惡意要批評（馬英九），韓國瑜所謂的軟是指心軟、宅心仁厚，不是要刻意攻擊，只是在做一個論述跟比較，請馬英九理解跟不要見怪。她說，第一時間也已經與馬辦溝通澄清，希望不要造成誤會。與此同時，馬英九本人在當天上午被媒體問到，對韓國瑜昨天在電視辯論會中的表現如何時表示，韓國瑜“火力十足、主導全局”。媒體再詢問對於被韓國瑜形容為執政“軟”的看法，馬英九回應稱，辦公室已詳細說明，沒有需要再補充的地方。