戈恩棄保潛逃黎巴嫩 日辯護律師：晴天霹靂 法官員表驚奇

日產前董事長戈恩棄保從日本潛逃至黎巴嫩，並透過美國代理人在12月30日發布聲明確認此事。擔任戈恩案日本辯護律師的弘中惇一郎在最新受訪時表示，自己對此感到晴天霹靂，十分令人震驚。

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擁有法國、黎巴嫩和巴西三國國籍的戈恩在聲明中寫道，“我並非逃離審判，而是逃離不公正與政治迫害。”戈恩的聲明稱，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、無視我基本人權的不當日本司法制度的人質。”他於2018年11月19日在東京機場被日本官方逮捕，面臨包括隱匿收入、挪用公款等4項罪名指控，但戈恩本人否認這些指控。據報道，關於戈恩離開日本一事，日本出入國在留管理廳的數據庫等中沒有其出境記錄。據悉他也可能使用了虛假名字等。

日本從28日開始放新年假期，官方相關單位目前尚未出面說明這起犯嫌棄保潛逃案件的相關情況。另據日本放送協會（NHK）最新報道顯示，有關戈恩棄保潛逃並發表聲明，擔任戈恩辯護律師的弘中惇一郎受訪時說，所知道的情況並未超過媒體報導範圍，並稱“得知後就像晴天霹靂，十分令人震驚”。弘中介紹稱，上次跟戈恩碰面是在25日為了審前整理程序，目前所知道的情況並未超過媒體報導範圍；他告訴法院稱，對此自己也很困擾，未來只要有相關資訊，就會提供給法院。

弘中惇一郎還說，戈恩的護照都由律師保管，律師團不可能把護照交給戈恩。另據日本《每日新聞》報道，東京入國管理局前職員表示，或許跟入境相比，出境審查有寬鬆的一面，但還是會比對護照上相片與本人是否為同一人，並稱“很難想像（出境審查人員）會沒注意到戈恩，真不知道他是怎麼出境的。”

另在巴黎方面，法國經濟與財政部長下轄國務秘書巴尼埃-盧納歇爾(Agnes Pannier-Runacher)在最新接受採訪時稱，對於戈恩逃離日方監控，抵達黎巴嫩的消息其本人感到“非常吃驚”。她指出，也是通過媒體才在周一晚得知了這一消息。盧納歇爾稱，“我們現在要做的就是了解這從中到底發生了什麼”。她還強調，戈恩雖然曾擔任日產董事長，但在法律面前與常人無異，並指他作為三國國民，在日本受拘押期間受到了作為法國公民應有的領事協助。