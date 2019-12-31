數千名伊拉克示威者襲擊美國大使館 抗議空襲行動

數千名伊拉克示威者在周二襲擊了美國駐伊拉克首都巴格達的大使館，以表達就美國軍方日前對什葉派武裝組織“真主旅”，位於伊拉克和敘利亞境內設施實施空襲行動的不滿。

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法新社的報道指出，數千名示威者闖入以往戒備森嚴的巴格達國際區“綠區”關卡，高喊着“去死吧美國”等口號，並放火燃燒美國國旗，他們甚至要求美國駐巴格達大使館關門。這群示威者中包括身穿迷彩服的男子及婦女等。這些人一度抵達美國大使館牆外，伊拉克安全部隊使用催淚彈等試圖將示威者控制住，但抗議人士卻將安全攝像頭從牆上拉下。

此前，美國國防部29日宣布，美軍當天對什葉派武裝組織“真主旅”位於伊拉克和敘利亞境內的多處設施實施空襲，以報復該組織對伊拉克境內駐有國際聯盟部隊的軍事基地的多次攻擊。美方並指控“真主旅”武裝得到了伊朗的支持。

事發後，伊拉克什葉派民兵武裝“人民動員組織”29日發表聲明說，美國對其在伊拉克和敘利亞邊境的基地發動空襲，已造成該組織25人死亡、51人受傷。據了解，“人民動員組織”於2014年成立，由包括“真主旅”在內的多個什葉派民兵武裝力量組成，2018年3月被編入伊安全部隊，直接聽命於伊國防部，在打擊“伊斯蘭國”的戰鬥中發揮了重要作用。

美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀和參謀長聯席會議主席米利日前前往佛羅里達州海湖莊園，向正在那裡休假的美國總統特朗普彙報中東地區動向。蓬佩奧隨後告訴媒體稱，此次空襲行動表明美國不會任由伊朗將美國人置於危險境地。埃斯珀表示，他們還與特朗普討論了其他可能的行動選項。伊拉克最近幾個月發生多起針對美國目標的襲擊。發生在上周五，伊拉克北部的一次火箭彈襲擊中，造成一名美國承包商死亡，多名美伊軍人受傷。

蓬佩奧指責伊朗支持的武裝組織製造這一系列襲擊事件。他警告稱，美國將果斷回應任何由伊朗或其代理人發起的傷害美國或其盟友的行動。

另據美國有線電視新聞網（CNN）援引美方官員的話報道指，這次空襲是美軍首次對“真主旅”的攻擊行為進行大規模軍事報復。同樣就這一事件，伊拉克外交部30日發表聲明予以回應，強烈譴責美國空襲。聲明說，伊拉克是獨立主權國家，維護其國家安全是當務之急。伊拉克總理阿迪勒·阿卜杜勒-邁赫迪並譴責了美軍的空襲。他警告說，美方的行動令人無法接受，“將有危險後果”。

美國國務院的一名高級官員另在當天告訴記者稱：“我們不會對伊朗利用代理人武裝襲擊美國利益而坐視不管。”這位官員形容美方所採取的空襲行動是自衛性質的。