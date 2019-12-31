新年致辭：馬克龍承諾完成養老金改革

法國總統馬克龍12月31日晚的新年致辭以社會正義和社會進步為主旋律闡述了退休體制改革的必要性和迫切性。馬克龍表示，全民統一積分退休體制改革將會有一個良好的結局，不過他促請現政府設法和接受談判的工會組織儘快找到一個和解方案。

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除退休體制改革之外，法國總統馬克龍還談及了反恐、大歐洲的合作。談及英國脫歐，法國總統表示，這對法國和歐洲來說將是一次考驗，他會努力和英國保持健康的雙邊關係。

環保和生物多樣性是新年致辭中的另一項重點。法國總統表示，巴黎氣候協議促使法國在2020年去積極尋求一個新的生態模式。與此同時，他提及了由150名普通公民參加的“公民氣候公約”組織。

距2020年市鎮選舉還有3個多月的時間。法國總統馬克龍在新年致辭中對兢兢業業的法國市長們表達了敬意，說他們是國家的棟樑。

在持續了18分23秒的新年致辭中，法國總統重點闡述了他在競選期間承諾的退休體制改革的必要性。他再次強調說，改革後的全民統一積分退休體制更加公正，因“為退休繳納每一歐元，各個勞動者將獲得的養老權利是同等的”。

總統在電視演講中還談及了將受益的自由職業者、農民、漁民或女性。總統表示，改革會使一些人感到憂慮甚至恐懼，但他不希望謊言讓大家退卻。馬克龍表示，時代在變革，人的壽命在延長，大家要遵循的唯一宗旨應該是維護國家利益。

他表示，做一個有責任心的公民，維護權利重要；盡義務更重要。只有齊心合力，互助互愛，才能把必行的改革進行下去。

他希望2020年國家更加團結，因為大家都需要一個獨立、強盛的國家。而為此應大膽創新、要有效地工作。馬克龍回顧說，法國人是可以接受改革的，2019年初實施的所得稅代扣制就是個好的例證。

總統還提及巴黎聖母院遭火災的不幸。他說，熊熊大火燒毀的巴黎聖母院的塔尖燒傷了每個法國人的心。馬克龍表示，聖母院塔尖上刻印着法蘭西不屈不撓的精神，我們不會被發生的災難壓垮，我們會重建站立起來，建築新的塔尖。

法國總統馬克龍在新年致辭終結前說，在新的一年中，我們會攜手共建法蘭西，每個人都將會國家添磚加瓦，我相信你們。我對即將來臨的2020年充滿信念、和平也是我的祝福。

可以說，馬克龍的新年致辭是籠統地強調了改革的必要性和公正性，他並沒有進入類似於取消基準退休年齡(âge pivot)等具體操作的爭辯，而是給總理和現政府在2020年1月7日與工會代表之間的談判留下了一定的空間。退休體制給個曾是馬克龍競選時的一個承諾。開弓沒有回頭箭，他和政府目前的處境也可以說是逆水行舟，不進則退。當然，他31晚的講話不代表會和工會組織繼續僵持下去。馬克龍在講話中也提到，冷靜對話比相互對抗更加有效。