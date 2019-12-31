日方認為戈恩並非用本名離境 戈恩發表聲明

戈恩和妻子在嘎納電影節上 2017年5月26日

多家媒體報道，因違反《公司法》等罪名遭到起訴、處於保釋期間的日產汽車公司前董事長卡洛斯･戈恩已離開日本，抵達黎巴嫩首都貝魯特。作為獲得保釋的條件，戈恩是被禁止出國，日本司法界相關人士認為，戈恩有可能是擅自出國。

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根據日本出入國管理廳的消息，目前沒有發現寫有戈恩名字的出境記錄，日本有關方面認為：戈恩可能是用其他的名字出境離開日本，並正在對此加緊確認。

戈恩的辯護律師弘中惇一郎在12月31日對記者說：沒有什麼可說的。一位日本檢察官說：如果確認這是事實，則是一件非常荒謬的事情，因為黎巴嫩有事件相關者，有隱秘罪行的可能性。

黎巴嫩和日本之間沒有犯人引渡條約，日本外務省官員31日表示，“正在確認相關事實”。以並稱“基本上來說沒有對方國家的同意就不能引渡被告”。

戈恩在2018年11月初次被捕，在拘留所關押的108天後，2019年3月6日得到保釋。但是東京地方檢察廳特搜部於4月4日早晨，以涉嫌違反《公司法》（特別瀆職）對戈恩實施了第四次逮捕。4月25日，東京地方法院批准日產汽車公司前會長卡洛斯･戈恩的再次保釋申請，追加保釋金5億日元（約合人民幣3000萬元）。 作為保釋條件，東京地方法院提出了必須居住在日本國內、禁止出走海外、防止與此次事件相關的證據隱匿與銷毀及逃亡、不與其妻子卡洛爾接觸等條件。

戈恩的美國代理人日本時間12月31日的發表戈恩的聲明，戈恩在聲明中指出：我現在在黎巴嫩，我不是日本扭曲的司法制度的人質。

戈恩指出：“日本的司法制度以有罪為前提，歧視橫行，無視基本人權。”，顯著無視必須遵守的國際法與條約的義務。

戈恩指出：我不是從正義逃離，而是從不公正與政治迫害逃離，為的是能夠和媒體自由地溝通。