林鄭月娥：作為特首責無旁貸 相信香港可以重新出發

香港特首林鄭月娥在周二發表了為迎接2020年元旦前夕的講話短片，指香港今年面對前所未有的嚴峻挑戰，但相信香港可以克服困難，重新出發。

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林鄭月娥率同幾名港府司、局長透過影片向全體港人發表談話，片長3分鐘，影片背景有反修例運動示威者破壞後的路邊欄桿和紅綠燈，以及牆上標語，片尾有“珍惜香港這個家”字句。短片中，林鄭月娥表示，2019年香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，因反修例而引起的社會動蕩持續超過半年，大家很想儘快走出困局，市民面對這個情況覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒。

林鄭月娥指出，作為行政長官責無旁貸，她會虛心聆聽，為社會尋找出路，過程中堅守“一國兩制”原則、維護法治的核心價值。她承認，要香港穩步前行，政府除了處理面前的困難，也要承認制度上的不足，以及社會多年來積聚的深層次矛盾。林鄭月娥認為，香港人過往憑毅力和智慧，安然渡過不少風浪，相信可以再一次克服困難、重建香港。她又說新的一年帶來新的希望，願社會早日復和、市民融洽相處、香港重新出發。

此外，財政司司長陳茂波提出，過去一年香港面對內憂外患，經濟受到沉重打擊，不少企業經營困難、失業率上升，當局推出多輪支援措施，希望減輕經濟下行對中小企和市民的壓力。另外，當局在金融市場做了大量防禦工作，金融體系、聯繫彙率維持穩定，市場有秩序運作，他相信只要恢復社會秩序，大家齊心努力，定可跨過眼前困難、再創高峰。

運輸及房屋局局長陳帆稱，港府在土地開拓、規畫和改變用途做了大量工作，以增加房屋供應，亦儘力壓縮基礎建設、公屋設計和建造時間，務求加快供應，但預計未來10年供求仍有落差，會繼續努力覓地建屋、增加公營房屋供應，並加強推動過渡性房屋，舒緩輪候公屋和居住環境惡劣家庭的困難。勞工及福利局局長羅致光說，受內外因素影響，失業率持續上升，僱員再培訓局提供增值計畫和津貼，未來會在綜援計畫以及在職家庭津貼作出實質和顯着改善。

另據了解，由香港民間人權陣線發起的周三“元旦大遊行”已得到警方發出的不反對通知書。民陣在周一通過臉書寫道，“元旦也是新一屆區議員就任的日子，政府已經率先展開清算。當時眾目睽睽之下無故被警察粗暴制服的仇栩欣，竟然反被告襲警。”民陣稱，“新一年，我們要結集所有在運動中累積的能量繼續前行。民陣誠邀各位一月一號正式上任的民主派區議員，元旦遊行當日每人帶同一枝競選直幡來到隊頭，帶領遊行隊伍，一同爭取五大訴求，缺一不可！”