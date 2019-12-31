玻利維亞與西班牙外交衝突 彼此提高聲調

法新社拉巴斯消息，玻利維亞與墨西哥及馬德里之間發生外交衝突後彼此聲調拉高。玻利維亞現政府指控墨西哥西班牙兩國強力干預，試圖協助前強人總統莫拉萊斯潛逃。

廣告 繼續瀏覽後續

根據玻利維亞政府指出，“在玻利維亞有身份是西班牙大使館官員，陪同一些頭戴面罩男子，試圖偷偷摸摸進入墨西哥駐拉巴斯的外交辦公室；而在辦公室里，有數名被玻利維亞司法單位搜尋的數名人員，他們周五試圖強行闖過玻利維亞警察的安全柵欄。”

該事件發生在周五，當時，西班牙大使館的代辦Cristina Borreguero正在拜訪墨西哥駐玻利維亞大使館。

墨西哥駐拉巴斯大使館藏匿十多名玻利維亞前總統莫拉萊斯政府的前朝官員。莫拉萊斯在玻利維亞民眾憤怒下，以及經過三周暴力示威後，軍隊倒戈莫拉萊斯後，於11月10日辭職他們當中包括有前總統府部長秦塔納及前文化部長，都被現任政府以涉嫌煽動叛亂及恐怖主義而進行調查。

玻利維亞內政部長穆里洛周六聲稱：“我們認為，他們的目的是在把罪犯秦塔納從墨西哥大使館引渡出來。但他們失敗了！”

玻利維亞領導人安妮澤夫人周一向媒體指出，我所領導的憲法政府決定學部墨西哥駐玻利維亞女大使Maria Teresa Mercado，西班牙駐玻利維亞代辦及領事Fernandez是不受玻利維亞政府歡迎的人物。