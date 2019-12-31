美國派軍事增援部隊保護其在巴格達使館

12月31日，數百名伊拉克抗議者在巴格達衝擊了美國大使館，抗議美國上周日對伊境內的什葉派民兵武裝的空襲。美方稱，實施打擊是為了報復一名美國承包商在伊拉克軍事基地的一次遭火箭襲擊事件中身亡。 美國當天派出軍事增援部隊保護其在巴格達的使館。總統特朗普和伊拉克總理通了電話

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在伊拉克首都巴格達，憤怒的示威者衝衝擊了美國駐伊拉克大使館。大使館的保安人員向襲擊者發射催淚彈和眩暈手榴彈。此前，已經有數以百計的示威者順利通過了巴格達市保安嚴密的綠色區域的所有檢查站，它們一邊高呼"滅亡美國"，一邊焚燒美國國旗，並砸碎玻璃窗，從牆壁上扯下監視攝像機。現場局面混亂不堪。

該地區上空升起黑色煙霧。據來自伊拉克政府圈的消息，美國大使以及大使館工作人員已被緊急疏散至安全地點，使館建築內只留下幾名安全保衛人員。目擊者報告說，伊拉克安全力量最初並沒有阻止人群向美國大使館進軍。直到後來，安全部隊才對示威者使用催淚瓦斯。伊拉克新聞社（INA）援引民兵的報道說，有10人受傷。

伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）呼籲示威者"立即"撤離。他說，安全力量將阻止對外國大使館的任何侵襲。

美國對伊拉克的空襲是導致眾多伊拉克人憤怒升級的原因。12月29日，美軍空襲了什葉派"真主旅"（Kataib Hisbollah）民兵武裝在伊拉克和敘利亞的設施，造成25人喪生，50人受傷。支持"真主旅"民兵的伊朗宣布將進行復仇。

作為對美國在伊拉克的一個軍事基地遭到火箭彈襲擊並使一美國公民喪生事件的回應，美國進行了此次空襲。據稱，"真主旅"民兵在襲擊位於伊北部基爾庫克的這個美軍基地時，共發射了30多枚火箭彈。美國的報復行為遭到巴格達、，德黑蘭和莫斯科的嚴厲譴責。

鑒於伊拉克緊張的安全局勢，美國國務院早在5月份就暫時撤離了駐巴格達大使館和駐埃爾比勒領事館的部分工作人員。 9月份，曾有兩枚火箭彈落在美國駐巴格達大使館附近。

據美國國務院伊朗問題特使胡克（Brian Hook）說，過去兩個月中，伊境內共發生了11起針對美軍或美國公民的襲擊事件。