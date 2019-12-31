黎電視台：戈恩藏在裝樂器的箱子里逃離日本 他妻子否認這一說法

在人們即將告別2019年時刻，傳來驚人的消息，日產汽車公司前董事長戈恩現身黎巴嫩。戈恩發表聲明表示，他沒有逃避日本司法，而是躲避他受到“人為操縱的日本司法體系”。戈恩的日本律師毫不知情，對此表示萬分震驚。黎巴嫩外交部31日表示，戈恩合法入境，該國沒有任何規定對他實施司法追究或讓他面臨法律訴訟。換句話說，黎巴嫩和日本沒有引渡協議，他在這裡是安全的。

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法國外交部31日表示，巴黎沒有收到過戈恩離開日本的消息，對他離開日本的前後情況一概不知情。另據《黎巴嫩新聞報》（Al Akhbar）的報道，行動前後是一個私人保安機構謀畫、實施的大膽逃離計畫。

戈恩曾在東京監獄三進三出被拘130天之後，2019年4月25日獲得保釋。保釋期間不得離境，行動受到監控。他妻子卡羅爾2019年11月和他見過一面之後，司法部門也不再允許他和妻子和家人見面。

戈恩擁有法國、巴西、以及黎巴嫩護照，但護照被扣在戈恩的律師弘中惇一郎(Junichiro Hironak)手中。他的律師說，他是從電視新聞中得知戈恩的“出逃”，讓他大吃一驚。

那麼受到監控、沒有護照的戈恩是如果金蟬脫殼的呢？根據黎巴嫩電視台MTV和英國媒體的報道，戈恩是藏在本應裝樂器的箱子里“逃走”的。但當法新社詢問他妻子時，他妻子否認黎巴嫩電視台的相關報道。

黎巴嫩電視台MTV和英國媒體報道說，戈恩要求一個私人樂隊來日本家中搞一個小型的演出。演出結束之後，戈恩巧妙地藏在了一個本裝樂器的大箱子中來到一個外省的小飛機場，因東京的兩個大機場監管太嚴，他難以脫身。

仍根據上述消息報道稱，他從日本外省機場乘私人飛機飛抵土耳其，在那裡轉乘一架噴氣式專機飛往黎巴嫩。黎巴嫩外交部表示，他入境是合法的。法新社還報道說，他入境黎巴嫩時，採用的是法國護照和黎巴嫩身份證。

戈恩的律師31日在接受日本媒體採訪時表示，他客戶行為“無可饒恕”。戈恩此前兩次支付的保釋金恐怕也會泡湯，總數為15億日元，大約摺合1千2百萬歐元。