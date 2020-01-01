律師：戈恩8日舉行記者招待會

日產汽車公司前董事長戈恩在日本司法和警察系統嚴格監控下逃之夭夭。他的律師宣布，戈恩將於2020年1月8日在貝魯特舉行記者會。接近他的人士表示，他在記者會上將控訴日本政府及司法體系的不正當性和對他精神上的折磨。

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法國著名漫畫家普朗圖(PLANTU)在2日出版的《世界報》上描述了日本法官的無奈。漫畫上顯示，懸在高空的太陽紅彤彤，把躺在沙灘搖床上的戈恩曬得無比舒服。戈恩翹着二郎腿躺在搖床上逍遙自在，而從高空太陽中冒出頭的日本法官看着得意洋洋的戈恩不知如何是好。

這場大逃亡讓日本律師團和法官十分丟面子。日本檢方及法院的下一步審訊計畫恐難落實。如《東京新聞》Tokyo Shimbun 所描述的，極有可能無法對戈恩進行缺席審判。

也有人預測說，日本可以向國際刑警組織發出通緝令。但黎巴嫩前司法部長伊卜拉欣·納賈爾 (Ibrahim Najjar)對法新社記者表示說，“如果確定他犯有應受黎巴嫩法律懲罰的罪行，黎巴嫩司法機關可以對他進行審判”。

就國際刑警組織可能發出通緝令，黎巴嫩前司法部長表示，日方可以這樣做。國際通緝令發出後，各成員國邊界會通緝追捕他。但他也表示，國際刑警組織不可能強硬地抓捕戈恩，它也無法強迫黎巴嫩做出任何逮捕戈恩的決定。

戈恩返回自己的祖國之後，記者採訪的一些民眾對他十分欽佩，說他是黎巴嫩成功人士。黎巴嫩《東方今日報》（ L'Orient-Le Jour）還報道說，戈恩金蟬脫殼返回黎巴嫩之後，社交網熱議除夕大逃亡奇案。有網民希望戈恩擔當黎巴嫩銀行行長；有的希望他出來做部長，管理國家大事。

法國導演盧西恩•伯基利以嘲諷的口吻在推特上表示，戈恩逃往黎巴嫩，他又找回了舒適，再也不用擔心會再次坐牢，因為這個國家還沒有懲治過貪官。

法國南泰爾檢察官卡特琳娜-德尼女士表示，戈恩的逃離不會影響我們對他的調查。她負責調查戈恩2016年在凡爾賽的婚禮是否存在違規現象。雷諾公司已經找到證據，表明公司支付了戈恩部分婚禮費用，以此把調查移交給了檢方。

在法國針對戈恩的另一起司法調查是他在荷蘭開的分公司RNBV。巴黎七區市長、前司法部長達蒂和法國犯罪學家阿蘭·鮑埃（Alain Bauer）紛紛涉案。法國反貪腐財金檢察院2019年5月31日把卷宗交給了預審法官。這恐怕也是戈恩沒有從土耳其返回法國的原因之一。