戈恩好萊塢般完成勝利大逃亡 日本媒體怒罵懦夫

日產前董事長戈恩日前成功棄保從日本潛逃至黎巴嫩，就這一事件，多家日本媒體在周三的跟蹤報道中紛紛痛斥逃離日本法律制裁的戈恩是“懦夫”。

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據報道顯示，日本國土交通省關西機場事務所（大阪）周二透露稱，29日晚該機場有一架飛往土耳其伊斯坦布爾的私人飛機起飛，何人乘坐不明。而據《讀買新聞》從黎巴嫩軍事當局得到的消息，戈恩被指藏在木箱裡飛往土耳其，然後被送上該私人飛機飛往黎巴嫩。目前東京地方法院已沒收了戈恩所繳納的15億日元保釋金。有報道指出，事發當天，一支表演樂隊進入了戈恩位於東京的豪宅。他們是戈恩請來進行新年表演的，這一切都是在日本警察的批准和監視下進行。表演結束後，幾個樂隊人員和進入時一樣搬着樂器箱子，很快離開了，而戈恩就藏身在其中一個早已定製好的樂器箱中一同逃出，日本警察並未發現異樣。之後這一以樂隊為名的戈恩營救小組開着車奔向機場。根據最新消息，他們沒有選擇人多且戒備嚴密的東京機場，而是一路奔襲至大阪關西機場。在那裡，戈恩使用一本非本人的假護照騙過了海關人員，上了一架早已準備好的私人飛機。該飛機很快飛往土耳其伊斯坦布爾，之後換飛機繼續飛往黎巴嫩首都貝魯特。

事後，擁有法國、黎巴嫩和巴西三國國籍的戈恩通過美國代理人在30日發表的聲明中寫道，“我並非逃離審判，而是逃離不公正與政治迫害。”戈恩的聲明稱，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、無視我基本人權的不當日本司法制度的人質。”他於2018年11月19日在東京機場被日本官方逮捕，面臨包括隱匿收入、挪用公款等4項罪名指控，但戈恩本人否認這些指控。就這一事件，日本《讀賣新聞》的跟蹤報道寫道，“逃跑是一種嘲弄日本司法制度的懦夫行徑。” 該報道還稱，戈恩離開日本，“就此失去證明自己清白及維護自身名譽的機會。”據悉，黎巴嫩與日本並無引渡條例，戈恩的妻子和家人被指也在貝魯特與他團聚。此外，自由派的《東京新聞》也強調，“戈恩的行為是在嘲弄日本司法制度。”報道指，“被告戈恩堅稱他是逃離政治迫害…但未經許可出境違反了他的保釋條件，也嘲弄了日本司法制度。”

《東京新聞》的報道還稱，“審判很有可能不會執行，他想證明自身清白的論點現在也令人質疑。”與此同時，部分日本媒體還提到，當初讓戈恩交保的決定，如今看來相當不明智；當時也有部分人士對交保決定感到很不尋常。受理該案的檢察官曾主張戈恩擁有廣大人脈，有潛逃出境的風險，但戈恩本人表示他想要接受審判，以此證明清白。當時，戈恩的一名辯護律師還曾說，戈恩是如此有頭有臉的大人物，根本沒有機會在不被認出的情況下逃走。有報道指，日本司法制度允許漫長且反覆的拘留，普遍遭全球媒體批評是所謂的“人質司法”。保守派的《產經新聞》認為，檢察官提出法院當時是對“外來壓力”讓步，才會讓戈恩交保。

同樣就這一事件，法國內政部長卡斯塔內在周二評論稱，任何人都不能逃避司法追究。他說，“我所知道的是，任何人不論其所屬國籍都不應逃避完善司法的追究。”此外，法國經濟與財政部長下轄國務秘書巴尼埃-盧納歇爾(Agnes Pannier-Runacher)也表示，對於戈恩逃離日方監控，抵達黎巴嫩的消息其本人感到“非常吃驚”。她指出，也是通過媒體才在周一晚得知了這一消息。盧納歇爾稱，“我們現在要做的就是了解這從中到底發生了什麼”。她還強調，戈恩雖然曾擔任日產董事長，但在法律面前與常人無異，並指他作為三國國民，在日本受拘押期間受到了作為法國公民應有的領事協助。