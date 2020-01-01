戈恩從日本關西國際機場逃亡 15億保釋金遭沒收

日本國土交通省關西機場事務所（大阪）31日透露，29日晚該機場有一架飛往土耳其伊斯坦布爾的私人噴氣式飛機起飛，何人乘坐不明。而據《讀買新聞》從黎巴嫩軍事當局得到的消息，戈恩藏在木箱裡飛往土耳其，然後該噴氣式飛機飛往黎巴嫩。目前東京地方法院已沒收了戈恩所繳納的15億日元保釋金。

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此外據黎巴嫩媒體報道，日產汽車公司前會長卡洛斯･戈恩入境黎巴嫩時持有法國護照。戈恩除了少年時代生活在黎巴嫩，具有的黎巴嫩國籍外，還擁有法國和巴西國籍。

黎巴嫩治安當局2019年12月31日通過國營通信社發表聲明表示：戈恩在黎巴嫩入境是“合法的”，“沒有採取強制出境和拘留等法律措施的理由。”

黎巴嫩外交部12月31日發表聲明指出：戈恩是合法入境。並不了解他是怎樣從日本出境，同時否定本次事態與黎巴嫩政府的關聯，認為“這完全是他個人問題”，並希望與日本政府維持良好的關係。

戈恩2019年3月保釋時繳納了10億日元保釋金，4月再保釋時，又繳納5億日元，計繳納15億日元保釋金。東京地方法院31日，接到東京地方檢察廳的請求，取消了保釋，沒收全部保證金。

由於出入境管理當局那裡沒有留下個戈恩出入境的記錄，而且他的三本護照都在律師手中保管，因此，檢察當局認為他可能使用偽造護照出境，要求警察方面合作，對於出境過程展開調查。