港人元旦再次大規模上街示威 重申要求實現五大訴求

由香港民間人權陣線發起的題為“毋忘承諾，並肩同行”元旦大遊行在周三正式上演，遊行道路沿線再次出現了人山人海的示威者和參與市民。民陣宣布，當地時間下午約5時半後，收到警方通知，終止遊行及集會，在終點及起步點的維園，大會呼籲市民沿路以最近方法離場。民陣稍後公布，經過下午六時十五分的點算，以及對比六月的遊行情況，相信當日參與遊行的總人數超過六月九日的一百零三萬。

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遊行當天，民陣通過臉書發表聲明指出，“今日是 2020 年的第一日，但我們講不出新年快樂。前日有民調反映，2019 年是香港人1992 年來最不快樂的一年。昨夜凌晨時份，市民高喊‘五大訴求、缺一不可’、‘光復香港、時代革命’，換來的是一發又一發的催淚彈。”聲明稱，“林鄭月娥昨天埋首做‘影後’，表示社會要復和，但政權清算的魔爪最新已去到教育界。政府說教師煽動學生抗爭的理據只來自教師個人社交平台的言論，就要求校長代為執行清算教育界的政治任務。校長更被教育局局長恐嚇會被 DQ，由政府委任校董接管學校。”民陣稱，“逆權半載，勝利未至。我們以大遊行迎接 2020 年，除了要提醒香港人和國際社會，不要習慣政權打壓之於，更是為了展示香港人齊上齊落、並肩同行的決心。我們已有六千多位手足被捕，百多位在還押當中。未來一年，我們實在有太多工作需要努力：縱然區議會取得可觀戰果，社區戰線仍須打穩；縱然黃色經濟圈與工會戰線備受注目，但各行各業仍要在被打壓的艱難中匍匐前行，街頭行動一旦鬆懈，就會被政府視為秋後算帳的時機。”聲明最後強調，“毋忘承諾，並肩同行，五大訴求，缺一不可！”

此次民陣舉辦的元旦大遊行，在此前獲得了香港警方發出的不反對通知書，有效時間當天下午3時至晚上10時；從維多利亞公園中央草坪為起點，遊行至遮打道行人專用區。但在遊行舉辦當天，由於參與人數眾多，民陣提前在下午2時半出發，示威者從公園走出銅鑼灣市區，沿着軒尼斯道緩慢步行前往目的地中環遮打花園，沿途經過灣仔和金鐘。據香港電台報道，參與遊行的市民，用不同方法表達訴求，有市民堅持“五大訴求”，用口號表達不同訴求，有市民表達對警察的不滿，亦有人希望香港人的訴求儘快實現，並稱希望今次是新一年最後一次遊行。而在銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道，東西行車線都被參與遊行的人士佔據。不少工會和組織在遊行隊伍途經的位置，擺設街站，其中，銀行賬戶被凍結的“星火同盟”亦設街站，有大批市民捐錢。此外，曾在尖沙咀清真寺外被水炮車水劑擊中的巴基斯坦裔港人簡浩名也有參與遊行。他介紹稱，早前投訴涉及6名警員的個案，警方的信件寄錯地址，形容做法離譜，又提醒曾投訴警方的市民，要每月致電警署跟進投訴情況。

值得一提的是，民陣早前指出，遊行當天將有42 個工會在元旦遊行擺街站，呼籲遊行市民加入工會，為日後發起罷工作準備。香港職工盟秘書長李卓人則在街站呼籲巿民加入工會，指職工盟一直希望打工仔能組織工會，今天工會浪潮來到，令他們十分鼓舞。此外，遊行途中部分激進人士再次針對法院及滙豐銀行作出破壞，有人於香港高等法院門外噴漆，寫上“法治已死”；亦有人向滙豐總行的銅獅子淋紅油，及毀壞灣仔分行設備，防暴警察一度在分行外噴椒及掟手擲式催淚彈，期間制服多人。遊行隊伍途經灣仔軒尼詩道，與警方發生衝突，警方施放至少兩枚催淚彈，落入人群中，有催淚彈跌在地上，一度冒出火焰。對此，民陣副召集人陳皓桓批評稱，警方沒有通知主辦單位，直接到遊行路線中採取行動，違反與民陣的承諾。陳皓桓認為，警方發出的不反對通知書列明的時間未過，警方沒有與民陣交代有任何違法行為發生，或要求主辦單位協調溝通，便在遊行路線中採取行動。

民陣另發聲明指，引述目擊者質疑破壞的蒙面人並非示威者，指有市民上前質疑蒙面人身份，對方立即離開，途中向警方表示是“自己人”。就這一消息，《香港01》向警方查詢，警方初時回覆指，沒有影片查證之下，難以作出回應。其後發出聲明，強調警察沒有破壞銀行，批評“有網上媒體及民間組織報導造謠者的說法”，意圖抹黑警隊，警方對此深表遺憾。民陣在下午5時半介紹稱，收到警方通知，要求民陣立即解散遊行和集會。對此，民陣通過聲明回應稱，“遊行被警務處處長鄧炳強強行中止，民陣在此再次以最嚴厲的譴責，譴責鄧炳強濫用不反對通知書的權力中止遊行，以及草菅人命的疏散安排。”而在另一邊，港府發言人在遊行終止前發表聲明，提出遊行至今大致順暢有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表達他們的訴求，補充特區政府一向尊重市民和平遊行集會和理性表達意見的自由和權利。 發言人呼籲，市民在遊行完結後應儘快離開，切勿參與任何可能發生的非法示威或暴力活動。

發言人還強調，特區政府一直致力捍衛法治和自由的核心價值，嚴格按照《基本法》的規定實行“港人治港”、高度自治，充分體現“一國兩制”得到全面和成功落實。發言人並稱，政府也會竭盡所能處理這場風暴引發的種種問題，但目前首要工作是遏止暴力，儘快恢復社會秩序。特區政府亦會繼續虛心聆聽市民的聲音，加強與市民和社會各界的溝通。