美駐伊拉克使館遭受示威者衝擊 特朗普：未曾想與伊朗開戰

成百上千名伊拉克示威者在周二襲擊了美國駐伊拉克首都巴格達的大使館，以表達就美國軍方日前對什葉派武裝組織“真主旅”，位於伊拉克和敘利亞境內設施實施空襲行動的不滿。對此，美國總統特朗普則在周二回應稱，他並不打算要與伊朗政府開戰。

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綜合各方消息顯示，周二當天，有數百到數千的示威者在美國大使館外集會，高喊口號譴責美軍空襲之舉。示威者在使館外牆寫下“以人民的名義關閉”標語，並點燃使館圍欄處一座警衛塔。示威者隨後闖入使館外院，與發射催淚瓦斯的警衛發生衝突。此前，美國國防部29日宣布，美軍當天對什葉派武裝組織“真主旅”位於伊拉克和敘利亞境內的多處設施實施空襲，以報復該組織對伊拉克境內駐有國際聯盟部隊的軍事基地的多次攻擊。美方並指控“真主旅”武裝得到了伊朗的支持。事發後，伊拉克什葉派民兵武裝“人民動員組織”29日發表聲明說，美國對其在伊拉克和敘利亞邊境的基地發動空襲，已造成該組織25人死亡、51人受傷。據了解，“人民動員組織”於2014年成立，由包括“真主旅”在內的多個什葉派民兵武裝力量組成，2018年3月被編入伊安全部隊，直接聽命於伊國防部，在打擊“伊斯蘭國”的戰鬥中發揮了重要作用。此外，伊拉克內政部官員證實，當天衝擊美國大使館的眾多示威者身穿“人民動員組織”制服。

就這一事件，美國國防部長馬克·埃斯珀周二表示，美國將向中東派遣約750名士兵。埃斯珀稱：“這一部署是為應對美國人員和設施面臨的威脅級別上升而採取的適當預防性行動，就像我們今天在巴格達看到的那樣。美國將保護我們的人民和利益，無論他們是在世界各地的哪一角落。”另據路透社援引匿名美國官員的話說，這750名士兵將先駐紮在科威特。如果有需要，未來幾天還會向該地區派遣多達4000名士兵。目前5000多名美軍正駐紮在伊拉克，為當地軍隊提供支持和培訓。特朗普稍早時候在推特上寫道，伊朗政府將“承擔全部責任”，伊朗將“付出非常大的代價”。“這不是警告，而是威脅。”另有消息指出，特朗普還與伊拉克看守政府總理阿卜杜勒-邁赫迪通電話，討論美國駐伊拉克大使館安全等問題。伊拉克看守政府總理辦公室發表聲明稱，在回應特朗普的質詢時，邁赫迪談到，當前事態是在美國空襲伊拉克目標之後出現的，伊方此前已告知美方空襲後果的嚴重性。

與此同時，有記者就這一事件質問正在度假的特朗普，美國與伊朗開戰的可能性時，他則回應稱“我不認為會發生這種事。” 特朗普強調：“我想要和平；我喜歡和平。伊朗應該比任何人都更想要和平。”“我認為這（軍事衝突）不會發生。” “新年快樂，”特朗普對在場的記者說。“我們會度過美好的一年。”他還告訴記者，認為目前的情況“處理得很好”。特朗普並指出，“海軍陸戰隊到位了，我們有一些偉大的戰士到位，他們做了非常出色的工作。”他另感謝伊拉克政府的回應，並表示“這不會是班加西事件” 指的是2012年美國駐利比亞班加西領事館遇襲，造成四名美國人，包括時任美國駐利比亞大使克里斯•史蒂文斯死亡的事件。