親伊朗抗議群眾 撤離駐巴格達美國大使館

親伊朗的伊拉克“人民動員”民兵（Hashed al-Shaabi）下令它的支持者，撤離被他們包圍的駐巴格達美國大使館後，伊拉克抗議群眾1月1日全部撤離美國大使館。

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法新社報導，不滿美軍上周末空襲親伊朗的伊拉克民兵“真主黨旅”（Kataeb Hezbollah）據點，造成25名戰士喪命，數千名支持“人民動員”的伊拉克群眾12月31日齊聚美國大使館示威抗議。

他們未受阻擋，遊行通過通常維安嚴密綠區（Green Zone）檢查站，前往美國大使館大門並闖入接待區，高呼“美國去死”等口號，並在牆壁上塗抹支持伊朗塗鴉。

伊拉克看守總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）呼籲憤怒群眾撤離美國大使館，但大部分抗議民眾仍待在數十個帳篷內過夜，那些帳篷設在大使館圍牆外頭。

抗議群眾1日早上揮舞“人民動員”旗幟，縱火焚燒美國國旗，並朝美國大使館內丟擲石塊。

大使館內安全人員發射催淚瓦斯反擊，造成至少20人受傷。

“人民動員”於中午前發表聲明，呼籲其支持者“基於尊重國家”，撤離大使館並在綠區外頭重新集結。聲明說：“你們已傳達了你們的訊息。”

法新社攝影記者目睹抗議群眾拆除帳篷並離開綠區。

遭到美軍鎖定空襲的“真主黨旅”先前告訴法新社，他們絕不撤離。但“真主黨旅”發言人隨後表示，他們決定遵從上頭組織“人民動員”的指令。