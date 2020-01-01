金正恩暗示不再停射洲際導彈 特朗普敦促平壤信守無核承諾　

據朝中社最新報道，朝鮮最高領導人金正恩宣布，平壤將不會再暫停核試驗與試射洲際彈道導彈，強調再沒有理由單方面履行與美國就棄核問題作出的承諾。對此，美國總統特朗普回應指，他與金正恩在新加坡簽署無核化的協議，認為對方是有信用的人，重申與金正恩有良好關係。

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金正恩在朝鮮勞動黨七屆五中全會第四日會議上表示，將在近期推出新的戰略武器。他並警告稱，若美國堅持對朝敵對政策、不撤銷對朝鮮的經濟制裁，朝鮮半島將永遠無法實現無核化。他並強調，朝鮮將繼續開發戰略武器，以保國家安全，同時會根據美國今後對朝立場，調整威懾力度。此外，金正恩在早前的會議上，要求朝鮮勞動黨要以激進措施保障國家主權及安全，並進一步提高勞動黨作為革命參謀部的領導能力。韓聯社的相關報道指出，綜合金正恩的發言，“正面突破”新路線是指不屈服於國際社會的制裁，通過自力更生髮展經濟，同時繼續研發新型戰略武器，加強國防力量建設。金正恩警告，若美國堅持對朝敵對政策，半島將永遠無法實現無核化。此言實際上宣布在短期內不會進行無核化談判。金正恩還提出，我們決不容許美國惡意利用朝美對話達成動機不純的目標，我們將以令人震驚的實際行動獲取人民受到的痛苦和發展被遏制的代價。

韓聯社認為，金正恩暗示可能重啟核導活動，他譴責稱，朝方曾採取一系列無核化措施，但美方卻以韓美軍事演習、引進尖端武器、額外製裁等加以回報，並暗示朝鮮今後重啟核武和洲際彈道導彈試射。然而，金正恩還表示將根據美方態度調整應對方式，為朝美對話留餘地，敦促美國改變態度。就金正恩的這一最新表態，美國國務卿蓬佩奧指出，期望金正恩選擇和平而非戰鬥，並稱如果金正恩拒絕履行對特朗普總統的承諾，將會令人非常失望。與此同時，當地時間周二晚在佛羅里達州出席新年倒數活動的特朗普提出，他與金正恩在新加坡簽署無核化的協議，認為對方是有信用的人，重申與金正恩有良好關係。首爾方面，韓國統一部發言人李相旻周三就朝鮮勞動黨第七屆五中全會預告將公開“新戰略武器”一事提出，此舉無助於朝美無核化談判及韓半島和平。

李相旻發表評論稱，韓國政府將繼續為朝美無核化談判取得進展、改善韓朝關係付出努力，徹底履行韓朝為建立軍事互信而達成的各項協議，並重申韓美兩國在朝美對話期間不進行大規模聯演的立場。他還評價稱，朝鮮尚未宣布中斷與美國的對話，期待朝美對話早日重啟，並根據朝美新加坡宣言的落實原則取得實質性進展。另據了解，韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳在當日和美國國務院對朝特別代表兼副國務卿比根通電話，就金正恩在勞動黨全體會議上的發言共享評價。據悉，李度勳將於本月訪問美國會見比根，就半島局勢及重啟朝美談判方案等進行磋商。