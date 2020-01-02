以色列總理冒險正式向國會要求司法豁免

以色列總理內塔尼亞胡正式向國會提出一項司法豁免要求。內塔尼亞胡此前因涉及三項貪腐案而遭起訴，但他希望國會能同意他司法豁免。若國會批准豁免，內塔尼亞胡將可推延法院對其進行的一項司法訴訟日期。不過在以色列，向國會要求司法豁免是一項非常不得民心的舉動。現今各方就等以色列國會的決定。

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以色列總理內塔尼亞胡此前因涉及三項貪腐案而遭起訴，如今他希望國會能同意給予司法豁免；這項豁免將可以推延對他進行的一項司法程序。法國世界報報導，現今各方就等以色列國會的決定。

根據本台(法廣)法語組耶路撒冷特約記者德勒特伊(Delteil)報導，就在一年內，內塔尼亞胡啟動第三次競選造勢活動之際，這項程序在政治上對內塔尼亞胡是很敏感的。因為在以色列要求議會豁免是非常不得民心的舉動，而且這位總理是一直等到在法律准許提出豁免要求期限的最後一刻才向提出申請。內塔尼亞胡冒着忤逆民意的風險，向國會要求司法豁免。

內塔尼亞胡提出自己有正當理由獲得這項豁免，理由是：他在總理任內成功領導、治國，以及他指責自己遭到一項有偏見的司法起訴。

擔任以色列總理10年的內塔尼亞胡堅稱，無論在戰略上及經濟上，他帶領以色列國家取得前所未見的成就，而且他自己是一些虛假錯誤司法指控的受害者。

內塔尼亞胡駁斥自己此舉是想逃避司法的說法；他並肯定指出，這項可能的豁免只是暫時性的。

但是對於他政治上的主要競爭對手本尼·甘茨來說，這項豁免的要求不只是一個單純技術上的程序。甘茨指出，這項要求削弱了我們以色列人所建立的價值觀，亦即：法律之前人人平等。

對於甘茨來說，以色列從今起面臨一項選擇，也就是：選擇內塔尼亞胡王國，或者選擇以色列國。