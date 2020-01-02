全球近40萬元旦寶寶誕生 印度約6萬奪冠

聯合國兒童基金會發表報告顯示，2020年元旦全球誕生近40萬新生兒，以印度有6萬7385名新生兒最多，其次是中國有4萬6299名新生兒

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聯合國兒童基金會公布的統計報告指出，2020年元旦當天，全球估計有39萬2078名新生兒誕生。

這份報告說，其中印度在元旦當天有6萬7385名新生兒誕生，居全球之冠；中國則以4萬6299名新生兒位居第2。

報告指出，印度的人口預計在2027年左右超過中國，成為世界上人口最多的國家。根據聯合國預估，印度預計在2019到2050年間增加近2.73億的人口，而奈及利亞也在這段期間預期增加2億人口；這兩個國家增加的人口，將佔全球人口成長數量的23%。

報告說，估計有一半以上的2020年元旦新生兒誕生在8個國家，包括印度、中國、阿爾及利亞（2萬6039名新生兒）、巴基斯坦（1萬6787名新生兒）、印尼（1萬3020名新生兒）、美國（1萬452名新生兒）、剛果（1萬247名新生兒）和埃塞俄比亞（8493名新生兒）。

聯合國兒童基金會統計，2018年全球有約250萬名新生兒在出生一個月內夭折，其中有約三分之一在誕生的第一天夭折。這些不幸夭折的新生兒大多死於可預防的原因，如早產、分娩過程中的併發症及敗血症等。

聯合國兒童基金會表示，過去30年兒童存活率取得令人矚目的進展，全球5歲生日前死亡的兒童數量減少一半；但新生兒存活方面卻進展較慢，2018年誕生一個月內死亡的新生兒，占所有在5歲生日前死亡兒童的47%，高於1990年的40%。

聯合國兒童基金會“每個兒童都活下來”（Every Child Alive）運動呼籲各國，立刻投資讓衛生工作者接受適當培訓且配有正確的藥品，以確保母親和新生兒都受到安全的照料，以及治療妊娠，預防分娩和分娩期間的併發症。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore）說，太多母親和新生兒沒有被訓練有素的助產士或護士照料，其結果是致命性的。若能獲得訓練有素的助產士或護士照料，將可確保數以百萬計的新生兒可在誕生的第一天存活，甚至可以活上10年或更長的壽命。