台灣黑鷹直升機墜毀八死五生還參謀總長沈一鳴上將殉職

台灣空軍一架UH-60M黑鷹直升機，今天早晨搭載多名將領，從台北松山基地起飛，要前往直蘭東澳慰勉部隊，因不明原因於八點零七分墜毀在新北市烏來山區桶後溪溪谷。空軍證實，全機十三人中，包括參謀總長沈一鳴上將、空軍情報次長室助理次長洪鴻鈞少將、空軍政戰局副局長於親文少將等共有八人死亡，另五人生還，台灣總統蔡英文下令全力搶救。

廣告 繼續瀏覽後續

這架黑鷹直升機上的十三名人員，是台灣空軍重要幹部，其階級除參謀總長沈一鳴最高階是上將外，其餘還有兩位中將、三位少將、兩位中校等。他們的職務包括後勤次長、通訊次長、作戰計畫室處長、政戰局副局長、情報次長室助理次長等。死亡八人中，包括一位上將、兩位少將，中校、少校、上尉各一位，及兩位士官長。

空軍司令熊厚基召開記者會表示，這架作為行政專機的黑鷹直升機，今天上午七時五十四分從松山基地起飛，以高度3000呎以下的航路飛行，八點零七分最後一次連絡，光點距中正港328.7度17浬左右消失，當時報的天氣，雲高3000到4000呎以下，能見度良好，最後發現軍機位置在烏來山區的桶後溪溪谷。

軍方證實，第一個發出求救訊息的，是同機的軍聞社記者陳映竹，她失事時坐在機艙後側，墜落後神智還清晰，用手機透過軍聞社LINE群組回報飛機失事，而當時她腳被殘骸夾住，無法動彈。

這次空難創下台灣空軍高階將領搭乘專機失事職務最高的紀錄。在此之前，台灣軍方最嚴重空難是1974年12月27日，陸軍總司令於豪章與其他共13位高階將領搭乘兩架陸航UH-1H直升機視察，不幸墜機。

這次不幸殉職的參謀總長沈一鳴上將現年62歲，由於外文能力好，成為台灣空軍第一批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官；賴比瑞亞共和國總統泰勒訪台時，國防部特派沈一鳴擔任榮譽侍衛長。

此外，台灣在公元1979年應沙特阿拉伯王國邀請，實施極機密的「大漠計畫」，派遣包括飛行員、地勤在內的空軍官兵，對外以沙國名義，軍援與台灣沒有邦交的北也門共和國，一直到1990年結束，前後派遣12梯次，共約1000人次參與，而沈一鳴是參與第八期的少數飛官之一，也是台灣軍方現役唯一曾參與大漠計畫的將官。

另台灣媒體報導，檢視直升機撞擊位置，位於烘爐地山山脊線附近，從地形分析疑似直升機拉升不及撞山。台灣空軍司令部則表示，失事原因是人為、機械或戰管導引，目前還在調查中。

台灣總統蔡英文連任競選辦公室今天宣布，蔡英文與副總統候選人賴清德今天起三天，暫停選舉造勢活動與相關行程。蔡英文原訂四日晚間在台中舉辦選前最大場造勢晚會，也已取消。