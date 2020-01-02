土耳其國會表決通過派兵利比亞

土耳其國會1月2日通過法案，批准軍隊進駐利比亞，以期力挺聯合國支持的現任利比亞政府。美國總統特朗普警告埃爾多安不要對利比亞進行“外國干預”。

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位於的黎波里（Tripoli）的利比亞政府目前受困，自去年4月以來遭到軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）手下軍隊持續攻擊。哈夫塔得到土耳其區域對手沙特阿拉伯、埃及和阿聯酋支持。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）辦公室在去年12月27日確認，已收到的黎波里全國團結政府（Government of National Accord,GNA）的軍事支援請求。

土耳其並未詳細透露這個可能派駐行動的規模，土國副總統奧克太（Fuat Oktay）1日告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency），相關日期也尚未決定。

奧克太說，“我們已經準備好了，我們的軍隊和國防部都準備好了”；並說，國會通過派兵案後，有效期是1年。

他形容這項國會提案是個“政治訊號”，目的在嚇阻哈夫塔爾的軍隊。

奧克太表示：提案通過後，如果對方改變他們的態度並說，“好吧，我們撤退，我們會放棄攻擊行動”，那麼我們還有什麼必要去利比亞呢？