民陣批評港警要半小時解散元旦遊行離譜 至少464人當夜遭截查

香港民間人權陣線周三舉辦了元旦大遊行，估計有逾103萬人參與，但在遊行途中約下午5時30分，被警方要求腰斬，並需要在下午6時前完全解散人群。對此，民陣召集人岑子傑在周四的記者會上批評警方要求非常離譜，又稱“訓練有素的警方由元朗警署行去元朗西鐵站，都要39分鐘”，民陣無可能在半小時內疏散逾百萬市民。

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此次民陣舉辦的元旦大遊行，在此前獲得了香港警方發出的不反對通知書，有效時間當天下午3時至晚上10時；從維多利亞公園中央草坪為起點，遊行至遮打道行人專用區。民陣在下午5時30分介紹稱，收到警方通知，要求民陣立即解散遊行和集會。對此，民陣在當天通過聲明回應稱，“遊行被警務處處長鄧炳強強行中止，民陣在此再次以最嚴厲的譴責，譴責鄧炳強濫用不反對通知書的權力中止遊行，以及草菅人命的疏散安排。”而在另一邊，港府發言人在遊行終止前發表聲明，提出遊行至今大致順暢有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表達他們的訴求，補充特區政府一向尊重市民和平遊行集會和理性表達意見的自由和權利。發言人呼籲，市民在遊行完結後應儘快離開，切勿參與任何可能發生的非法示威或暴力活動。

在周四民陣召開的記者會上，岑子傑強調，民陣在元旦大遊行途中已盡量配合警方，並派出立法會議員及糾察維持秩序。他並對當日的安排致歉，指民陣未能提供一個安全的環境讓遊行人士散去。他還感謝昨日參與遊行的市民，指很久未曾出現迫爆港鐵天後站的情況，相信正被橫押的手足都會很感動。岑子傑又批評，警方昨日下午約4時於灣仔軒尼詩道附近，在沒有發警示的情況下施放催淚彈，當時附近有不少老弱長者參與遊行，他對警方做法感到非常遺憾。香港警方另最新透露，昨晚在銅鑼灣共截查464人，包括307男113女，年齡介乎12至81歲，12歲被捕者為小學生。經初步調查後，現場釋放177人，最終有287人涉嫌非法集結被捕，暫時未有人被檢控。

港島總區高級警司吳樂俊指出，警方絕對希望昨日遊行和平及理性進行，但起步不足2小時就出現多宗暴力事件，包括咖啡店與銀行等受破壞等，遊行被騎劫，明顯主辦單位當時沒有能力確保現場安全，唯有與主辦方商討中止遊行。值得一提的是，民陣周三曾發聲明稱，引述目擊者質疑破壞的蒙面人並非示威者，指有市民上前質疑蒙面人身份，對方立即離開，途中向警方表示是“自己人”。對此，警方則回應媒體質詢指，強調警察沒有破壞銀行，批評“有網上媒體及民間組織報導造謠者的說法”，意圖抹黑警隊。另據香港電台報道顯示，吳樂俊說，警方並無阻止和平市民離開，晚上7時後在怡和街至波斯富街有大批示威者聚集，警方警告非法集結人士離開，但他們沒有聽從，警方到8時即是民陣呼籲散去後2小時，才截停未離開人士。

民陣方面，岑子傑提出，警方表示昨日拘捕了420人，但其後有三份之一人獲無條件釋放，他批評稱，這正正是赤裸裸的濫捕。他還提到警方在入夜後以包圍戰術拘捕市民，批評警方昨晚在銅鑼灣街道上截查逾百名市民，並要求他們蹲在地上數小時，是以極侮辱的方式折騰市民。岑子傑舉例說，民主黨議員許智峯被警方扯下眼罩，兩度用胡椒噴劑直射眼睛，有關做法並不能接受。針對疑似遊行中破壞者可能包含便衣警察的說法，岑子傑談到，他本人沒有任何證據證明是誰人做，但指出有關破壞者不願意與在場人士溝通，與近半年他所接觸的前線勇武人士有所不同，故此惹人懷疑。岑子傑稱，縱使他們與勇武派在策略及理念上有所不同，亦有和理非不認同“裝修”行動，但雙方仍可尋求共識及對話。他強調，“在特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強等罪魁禍首未受到制裁前，他們都不會與勇武派割席，因為他們於心不忍，亦不會配合林鄭政府的打壓。”