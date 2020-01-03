特朗普：美國“行動旨在阻止戰爭而非挑起戰事”

美國國防部周五宣布，美國增派近3000到3500士兵前往中東，應對美軍在該地區面臨日益增加的威脅。美軍定點清除伊朗將領使伊拉克緊張升溫，美國國務院呼籲美國公民立即離境。另外，美國總統特朗普表示，“行動是為了阻止戰爭而非挑起戰事”。

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美國已派出約750士兵前往科威特，但在美國殺死伊朗將領引發伊朗發出報復威脅後，美國宣布派更多部隊前往中東。

消息稱，雖然美國總統特朗普重申，美國要從中東衝突中抽身，但在他下令刺殺伊朗將領後，美國須增派部隊應付伊朗的可能報復行動。自去年5月，美國已派出額外14000美軍前往中東，應對伊朗當時正策畫攻擊美國的利益。

在美國空襲伊拉克首都巴格達，擊斃伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，美國國務院周五呼籲美國公民“立即”離開伊拉克。

美國國務院在推特發文表示：“由於伊拉克和地區緊張情勢加劇，我們力勸美國公民立即離開伊拉克。”

推文還寫道：“由於伊朗支持的民兵（在伊拉克）對美國大使館館區發動攻擊，所有領事館運作都暫停。美國公民應該遠離大使館。”

親伊朗的伊拉克示威者本周稍早曾包圍美國大使館，使美國在伊拉克面臨的緊張情勢升溫。

另據報道，美國總統特朗普周五指出，“行動是為了阻止戰爭而非挑起戰事”。此前特朗普發推稱，被美國空襲擊殺的伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼原本幾年前就應該被殺。

針對周五稍早在巴格達國際機場的空襲行動，特朗普推文稱，蘇雷曼尼“多年以前就該被除掉”。

他說，蘇雷曼尼“長久以來殺害或重傷數以千計美國人，且正謀畫殺害更多人，但被逮到”。

特朗普稍早對這起重大事件的言論包括一則推文加上美國國旗，另一則推文稱“伊朗從未贏得戰爭，但也從未失去協商機會”。

在伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼遭美軍空襲擊斃後，美國國務卿蓬佩奧周五宣稱，美國“致力於緩和局勢”。

蓬佩奧接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說：“我不能談論太多有關威脅的性質，但美國人應該知道，總統從戰場上移除蘇雷曼尼的決定，拯救了美國人的性命。”

蓬佩奧受訪還說，蘇雷曼尼在當地積極策畫及採取重大行動會使數百人處於危險之中，在美軍發動空襲擊斃蘇雷曼尼後，當地的美國人更安全了。