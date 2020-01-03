美國擊斃伊朗指揮官：國際社會呼籲克制避免局勢升級

美國周五發起空襲“定點清除”伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼引起各國擔憂，紛紛呼籲各方保持克制。法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京通電話，聯合國秘書長發表聲明，呼籲各方避免局勢升級；而伊朗則誓言“強力報復”。

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美國周五在巴格達機場發動一場空襲，殺死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼。蘇萊曼尼不但是伊朗菁英部隊的指揮官，同時也是伊朗建立中東軍事影響力的主要人物。

聯合國秘書長古特雷斯表示，“這個世界承受不起”再一次發生海灣戰爭。法新社消息，古特雷斯的發言人在聲明中指出，“聯合國秘書長一貫主張緩和波斯灣局勢。”他呼籲“在此時刻，領導者必須保持最大克制。這個世界承受不起再一次發生波斯灣戰爭。”

法國總統馬克龍周五與俄羅斯總統普京通電話。馬克龍呼籲各方克制，避免局勢升溫。普京警告，蘇萊曼尼的死將嚴重加劇地區緊張局勢。法國外長勒德里昂在一份公告中表示，法國呼籲各方保持克制，並呼籲伊朗避免採取所有加劇地方不穩定因素的舉措。而俄羅斯總統府也在一份公告中強調，有關行動無疑嚴重影響地區安定。俄法兩國元首對局勢緊張升級深表擔憂，並將就伊拉克局勢發展保持密切接觸。

歐洲理事會主席米歇爾周五也表示，過去幾周在伊拉克的暴力、挑釁及報復必須停止。他並表示，伊拉克仍然是非常脆弱的國家，過多武器及武裝民兵減緩了伊拉克民眾恢復正常生活的進程。

德國總理默克爾的發言人表示，目前正處於局勢升級的危險時刻，強調只有透過外交途徑才能解決衝突。

英國外相拉布周五稱，英國理解蘇萊曼尼帶來的侵略性威脅，不過英方也呼籲各方使局勢降溫，指進一步的衝突對所有人無益。

土耳其外交部周一也在聲明中指出，對美國和伊朗的區域緊張升級深感擔心。聲明強調：“使伊拉克變成衝突區的警訊將會傷害伊拉克和地區的和平穩定。”聲明提到，美國在巴格達鎖定蘇萊曼尼與隨行人員車隊的空襲行動，顯然會加劇區域不信賴和不穩定，“土耳其一貫反對外國對地區進行干預以及暗殺和教派衝突”。

土耳其外交部強調，土耳其呼籲各方保持理智和冷靜，避免採取會破壞區域和平穩定的片面行動，優先採取外交途徑。

而以色列總理內塔尼亞胡則讚揚美國總統特朗普採取“迅速、有力及果斷行動”，他並認為美國擁有自衛的權利。

美國國務卿蓬佩奧周一在社交網站表示，已就美軍的行動先後與中國中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，英國外相拉布以及德國外長馬斯通電話，強調此次行動是“要解除針對美國人民的威脅，而美方會致力避免局勢升級”。

美國國務院此前敦促美國公民立即離開伊拉克，並暫停美國在伊拉克的所有領事工作。

美國指責蘇萊曼尼幕後主使襲擊在伊拉克和地區內的美國外交和軍方人士，殺死蘇萊曼尼是要阻止伊朗再發動襲擊。