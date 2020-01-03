蘇丹達爾富爾1軍機墜毀 18死

蘇丹達爾富爾一架軍機墜毀，已知 18人死亡。法國世界報指出，這架軍機剛把人道援助載到陷於激烈戰火連天的西達爾富爾省，18名死者中有4名兒童。墜機地點朱奈納地區，自2003年就頻發暴力事件。

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法國世界報指出，事發時，這架軍機剛把人道援助帶到這個再度陷於激烈戰火、死傷慘重的西達爾富爾省。根據蘇丹軍方公報指出，軍機是在機場起飛5分鐘後墜毀的。

該架安托諾夫12型（Antonov 12）運輸機從朱奈納（El-Geneina）起飛後5分鐘就墜毀，死者為括7名機組人員、3名法官和包括4名兒童在內的8名平民。墜機原因仍有待調查。

朱奈納是西達爾富爾省的首府，臨近與乍德接壤的邊境，近日發生多場種族衝突，期間有人死亡。而本周因為有高級官員來訪，有大量軍人派往當地。

另外根據當地紅十字會指出，在12月18日29日的周六及周日，在朱奈納的一場介於阿拉伯族裔與非洲族裔之間的戰鬥中，導致至少48人死亡，241人受傷；。其中有19名傷者情況危急，被送到東邊1100公里遠的喀土穆接受急救。朱奈納地區自2003年起暴力事件頻頻。達爾富爾因少數民族武裝暴力，族群分化；而這些少數民族抵抗巴希爾政權，因不滿自己族群被邊緣化。