美軍駐巴格達基地遇襲 伊朗將領稱中東35美國目標成報復對象

伊拉克數萬人哀悼被美軍擊殺的伊朗高級將領。

美軍駐紮在巴格達以北的巴拉德空軍基地周六晚遭到兩枚火箭彈襲擊，法新社消息，另有兩枚迫擊砲彈攻擊美國大使館所在的首都巴格達維安嚴密的“綠化區”（Green Zone）。另外，北約暫停在伊拉克軍事訓練任務。 周六，伊拉克數萬人哀悼被美軍擊殺的伊朗高級將領。 伊朗將領稱中東35美國目標成報復對象。

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據消息人士告訴法新社，美國外交官及美軍駐紮的巴格達設施立即響起警報。位於巴格達北方的巴拉德空軍基地遭到兩枚喀秋莎式火箭攻擊。軍方說，多枚火箭周六分別落在首都巴格達維安嚴密的綠化區（Green Zone）以及美軍駐紮的巴格達以北巴拉德（Al-Balad）空軍基地，但沒有造成人員傷亡。

另據報道，美國空襲刺殺伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”指揮官蘇萊曼尼之後，北約表示，已暫停在伊拉克的軍事訓練任務。

北約駐伊拉克任務團共有數百人，包括訓練員、顧問和支援人員，應伊拉克政府的要求，培訓保安部隊，防範極端組織伊斯蘭國死灰復燃。

北約發言人周六說，北約的任務將繼續維持，不過訓練任務暫時停止。他並證實，北約秘書長斯托爾騰貝格已經與美國國防部長埃斯珀通電話。

另據路透社消息，周六，在伊拉克首都巴格達，數萬人為遭美軍空襲身亡的伊朗指揮官蘇萊曼尼和同時被炸身亡的伊拉克什葉派民兵武裝指揮官送葬。蘇萊曼尼的遺體之後將運返伊朗家鄉落葬。參加悼念的民眾高呼反美口號。

美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場，定點擊殺伊朗革命衛隊的聖城旅指揮官蘇萊曼尼，伊朗誓言會嚴厲報復。伊朗革命衛隊指揮官阿布哈姆紮周六表示，美國在中東的35個重要目標都將是伊朗的可能攻擊對象。

阿布哈姆紮說，早已確定美國在中東的重要目標，包括以色列的特拉維夫都是伊朗打擊的範圍。他並表示，霍爾木茲海峽是西方重要的通道，很多美國軍艦會使用。聖城旅的新指揮官卡尼警告，美國人的屍體會布滿整個中東。

伊朗武裝部隊發言人說，伊朗不會倉促行動，但肯定會對美國進行嚴厲報復。





