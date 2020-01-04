馬克龍與伊拉克總統通電話 警告避免緊張局勢升級

美軍在伊拉克空襲殺死伊朗將領蘇萊曼尼後，各國密切關注中東局勢發展並採取防範措施，應對伊朗可能向美國發動報復。法國總統馬克龍周六與伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫通電話，警告避免緊張局勢升級。另外，法中德外長通話稱將維護中東地區和平。

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法新社援引愛麗舍宮消息，面對中東緊張局勢，馬克龍強調關注伊拉克的安全和主權。愛麗舍宮的公告稱，兩國領導人一致認為應避免緊張局勢進一步升級，雙方將共同努力，維護伊拉克及地區的穩定。馬克龍並與阿聯酋王儲穆罕默德·本·紮耶德通話，雙方同意一致行動，避免地區緊張局勢惡化。

另外，中國外長王毅周六分別與俄羅斯和法國的外長通電話，討論目前惡化的中東局勢。王毅認為，單方動武不能解決問題，軍事冒險行為不可接受。中方主張各方應切實遵守聯合國憲章宗旨及國際關係基本準則。他表示，中方會與俄法等安理會成員共同維護國際法和國際公平主義，為妥善應對當前中東局勢發揮作用。

法國外長勒德里昂表示，他已與中國外長王毅和德國外長馬斯討論當前中東局勢，勒德里昂並說，三國外長都認為，有必要避免緊張升高。他表示，“我們特別指出，我們都重視維護伊拉克和整個區域的穩定和主權，同時伊朗必須避免再度違反“維也納協定”。

王毅則說，伊朗核問題全面協議是多邊外交重要成果，凝聚著各方心血，也是維護中東和平穩定的重要支撐。希望各方密切溝通，不讓襲擊事件影響伊核全面協議的執行。

