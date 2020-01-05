伊拉克議會通過決議敦促政府要求美軍撤離。

在美國周五於巴格達發動空襲擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，伊拉克議會周日通過決議案，要求政府終結美國等外國在伊拉克駐軍。不過英法兩國都認為外國部隊應繼續駐紮伊拉克，協助打擊極端組織伊斯蘭國。

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伊拉克議會議長哈爾布西（Mohammed Halbusi）宣布，議會已表決通過，敦促政府取消請美國為首國際聯盟協助打擊伊斯蘭國的要求。決議要求伊拉克政府，不再要求國際聯盟協助打擊極端組織伊斯蘭國，並終止所有外國軍隊在伊拉克領土部署，外國軍隊不得使用伊拉克的領土，領空和領海。決議並要求伊拉克政府向聯合國投訴美國，嚴重違反伊拉克的主權和安全。決議明顯針對美軍在伊拉克空襲殺死伊朗將領蘇萊曼尼。

伊拉克通過的決議案雖不同於法律，對政府沒有拘束力，但這項決議可能獲得政府的同意。伊拉克總理馬哈迪此前即呼籲議會，儘快終結外國在伊拉克駐軍局面。

目前仍有約5000名美軍駐紮在伊拉克，其中大多是以顧問身分留在當地，負責培訓伊拉克政府軍並提供支援，帶領聯盟打擊伊斯蘭國。

周日通過的決議案由在議會佔多數的什葉派提出。遜尼派和庫爾德議員沒有參加會議。由於擔心伊斯蘭國捲土重來，他們反對趕走美軍。

英法兩國都認為，應該繼續讓外國部隊駐紮伊拉克，協助打擊極端組織伊斯蘭國。

針對伊拉克議會建議不再容許外國部隊留在境內，英國促請巴格達政府讓英軍留下繼續打擊伊斯蘭國。英國外交大臣拉布周日和伊拉克總理及總統通電話，在伊朗將領被美國刺殺後，英國要求巴格達政府採取行動降低地區緊張局勢。

