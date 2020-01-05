馬克龍致電特朗普表示“支持盟友” 警告伊朗避免緊張升級

美軍在伊拉克殺死伊朗高級將領蘇萊曼尼導致中東地區局勢急劇升溫。法國總統馬克龍周日打電話給美國總統特朗普討論中東最新局勢。馬克龍表示，法國“完全支持盟友”，馬克龍並警告伊朗避免緊張升級。

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美軍在伊拉克殺死伊朗高級將領蘇萊曼尼導致中東地區局勢急劇升溫。法國總統馬克龍周日打電話給美國總統特朗普討論中東最新局勢。馬克龍表示，法國“完全支持盟友”，馬克龍並警告伊朗避免緊張升級。

路透社援引愛麗舍宮發布的消息，法國總統馬克龍在與美國總統特朗普的電話會談中表示，將全力支持法國的盟友。馬克龍說，當前首要認為是讓國際聯盟繼續打擊伊斯蘭國組織。馬克龍認為，伊朗必須避免使地區進一步動蕩。對於過去數周伊拉克境內發生針對國際聯盟部隊的連串攻擊，馬克龍強調與盟友團結一致。

另外，德國總理默克爾、法國總統馬克龍和英國首相約翰遜周日通電話。德國政府發言人說，三國領導人同意合作，為中東緊張局勢降溫。

英國首相約翰遜表示，被美軍炸死的伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼對西方利益構成威脅，英國對他的死不會感到遺憾。約翰遜並警告，任何報復行動將導致更大暴力，不符合各方利益。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日表示，他已同伊朗外交部長紮里夫通話，敦促伊朗保持克制，避免局勢進一步升級，以降低對區域及人民的傷害。博雷利並邀請紮里夫前往布魯塞爾，繼續就區域政治及安全問題進行討論。

美伊關係緊張，歐洲各國領導人近日展開外交斡旋，法國總統馬克龍周六與伊拉克總統薩利赫通電話，雙方一致同意致力降低中東緊張。與此同時，歐洲理事會主席米歇爾強調挑釁和報復必須停止，以免局勢進一步升溫。

北約秘書長斯托爾滕貝格與美國國防部長埃斯珀通話，並宣布顧及人員安全，將暫停北約在伊拉克的軍事訓練任務。

鑒於中東緊張局，英國政府派遣2艘軍艦赴波斯灣保護公民安全。英國外交部還建議公民不要赴伊朗和伊拉克旅遊。

另據報道，美國國務卿蓬佩奧則繼續為美軍空襲炸死伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼進行辯護，強調蘇萊曼尼的死亡將使世界變得更安全。

蓬佩奧周日接受美國廣播公司節目訪問時形容蘇萊曼尼是“壞人”，“生前積極策畫襲擊美國的行動，威脅美國國民生命安全，所以要把他剷除”。蓬佩奧並表示，總統特朗普做了一個“正確決定”，他重申特朗普絕對有權向伊朗採取軍事行動，解決前奧巴馬政府遺留下來的問題。

蓬佩奧並說，美國制衡伊朗的策略是打擊伊朗的實際決策人，而不是聚焦伊拉克或中東其他地區的代理人。

另外，針對伊朗揚言“要為被殺的軍事指揮官蘇萊曼尼向美國報復”，美國總統特朗普在社交網站發文反駁，警告如果伊朗膽敢對美國人或其資產進行打擊，美國也已鎖定52處伊朗目標，包括一些對伊朗及伊朗文化極為重要的目標，將會遭受“又快又狠的打擊”。