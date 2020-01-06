北約成員國呼籲伊朗避免暴力升級及挑釁行為

北約秘書長斯托爾滕貝格周一呼籲伊朗避免暴力升級及挑釁行為。北約成員國本周一就美伊緊張召開大使級緊急會議。另外，聯合國秘書長古特雷斯周一呼籲全球各國領導人阻止局勢升溫，盡最大努力剋制並重啟對話。

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法新社報道，北約就伊朗和伊拉克問題周一召開會議。北約秘書長斯托爾滕貝格在會後的記者會上表示，北約各成員國呼籲伊朗克制避免局勢升級。會上，美國代表彙報了上周五空襲殺死伊朗將領蘇萊曼尼事件。

斯托爾滕貝格表示，周五的行動是美國的決定，而非北約的決定。但他同時表示，北約所有成員都伊朗近來的活動感到擔憂，包括轟炸沙特油田，以及美國無人機被擊落。

北約成員一致譴責伊朗支持不同的恐怖組織，並呼籲伊朗克制，不要讓局勢惡化，認為新一輪衝突無意於任何一方。

另據報道，聯合國秘書長古特雷斯周一警告，地緣政治緊張局勢正處於本世紀的最高水平。他呼籲全球各國領導人阻止局勢升溫，盡最大努力剋制並重啟對話。

古特雷斯沒有點名任何國家，但明顯是針對美國空襲殺死伊朗將領事件，他指出當前的緊張局勢，正使更多國家作出預測不到的決定，可能導致無法預測的後果，並出現評估錯誤的嚴重風險。

法國也表示，如果不緩解緊張形勢，中東就面臨戰爭風險。法國認為仍有外交空間，呼籲伊朗不要輕舉妄動並展開廣泛會談。英國促請有關各方透過外交途徑緩解緊張局勢。英國外交大臣拉布與伊朗外長紮里夫通話，討論當前危機。



另據德國政府發言人周一表示，總理默克爾11日將前往莫斯科和俄羅斯總統普京舉行會談，默克爾和普京將就“當前衝突地區”進行討論，包括美國在巴格達刺殺行動後引發伊朗和伊拉克的危機、敘利亞的衝突和利比亞的動亂。