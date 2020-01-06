戈恩隱身的箱子出關時未經X線檢察

據日本FNN電視台報道，日產汽車前會長卡洛斯·戈恩在乘坐私用噴氣機逃亡海外時，其搬入私人飛機的箱子等未接受X線檢察。知情者透露，機內被搬入了複數的大型行李、箱子等，而飛機在出發前這些箱子等沒有接受X線檢察。

廣告 繼續瀏覽後續

檢察當局認為：戈恩很可能是隱藏在搬入飛機的箱子里逃出國外。而美國《華爾街日報》電子版5日刊登了戈恩從日本出境之際藏身的黑箱子的照片，搬入私用噴氣機的這樣的箱子有兩個，其中一個供戈恩藏身，箱底打開兩個呼吸用的孔。另一個箱子里裝着話筒，是為了裝作搬運音響設備做掩護。

另據關西機場的管理機關等的消息，乘坐私用噴氣機的客人邊檢走其他通道，雖然對於行李一般也要做X檢察，但是是否進行安保檢查由機長和私用噴氣機的經營公司來決定。在進行出國手續時出入國審查官在場，而對於這次戈恩乘坐的私用噴氣機，是否經過了保安檢查無法確認。

也有相關人士指出：戈恩所乘坐的私用噴氣機所搬入的箱子與人的身高差不多相同。私用噴氣機的行李並沒有被課以保安檢查的義務，因此該箱未接受保安檢查。

目前，東京地方檢察廳特搜部和警視廳認為戈恩很可能是潛藏在箱子了出境，正以涉嫌違反入管難民法進行搜查，而在5日，東京地方檢察廳基於東京地方法院的令狀，沒收了辯護團保管了三本護照。

有關戈恩逃亡國外，日本法務大臣森雅子在1月6日的臨時記者會上指出：這是採取不正當的手段非法出境，是相當於偷渡、非法出境的犯罪。這是日本法務大臣在戈恩逃亡後首次舉行記者會。

森雅子在記者會見時言及保釋制度的改革，談及在被告身上安裝全球衛星定位系統時指出：這也是一個議題，現在正在研究。