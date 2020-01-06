特朗普推文重申 堅決不容伊朗取得核武

在伊朗周日揚言不再遵守2015年伊朗核協議之後，美國總統特朗普發推文重申，他堅持不能容許伊朗取得核武器。另據美國白宮顧問表示，特朗普“仍有信心能讓伊朗重回談判桌協商新的核協議”。歐盟各國外長將於本周五在布魯塞爾召開緊急會議討論挽救伊核協議。路透社消息，歐盟趨向在伊核協議上採取強硬立場。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，在美軍無人機擊殺伊朗指揮官蘇萊曼尼伊朗揚言“報復”之後，美國總統特朗普不斷對伊朗發出威脅。特朗普周一發推，全部以大寫字體推文說：“伊朗永遠不能擁有核武器。”

伊朗周日宣布，將進一步縮減遵守2015年與各大國達成的伊核協議。2015年以來與各大國達成的這項協議，旨在確保伊朗不會以民用核能工業為掩護，秘密發展核武器。

2015年的伊核協議是在美國前總統奧巴馬任內達成，但特朗普上任後，美國於去年宣布退出這項協議。

另據報道，美國白宮顧問康威表示，美國總統特朗普“仍有信心能讓伊朗重回談判桌協商新的核協議”。

康威（Kellyanne Conway）周一接受記者訪問，被問到特朗普是否仍相信自己能讓伊朗願意協商新的核協議時稱：“特朗普說他持開放態度。如果伊朗想開始像一個正常國家行事，（他）絕對（有信心）。”

而聯合國旗下的國際原子能機構周一則表示，鑒於伊朗宣布停止遵守核協議，他們將酌情通知成員國有關伊朗任何最新核發展。

國際原子能機構透過聲明表示：“我們的監察人員持續在伊朗進行檢查和監督行動，並將酌情及時通知成員國關於這方面的任何發展。”

另外，歐盟將於本周五在布魯塞爾召開緊急會議討論挽救伊核協議。路透社消息，歐盟趨向在伊核協議上採取強硬立場。

消息引述外交官員說，歐盟各國外長將會考慮如何應對伊朗宣布進一步降低履行核協議程度，包括放棄遵守鈾濃縮限制。這名官員表示，必須準備好在伊朗違反核協議時作出回應。在被問及是否朝重啟對伊朗制裁的方向發展時，他表示“可能性越來越大”。周五的會議十分關鍵。