【直播間】法國舊癥結闖新年:罷工從未如此漫長 談妥從未如此咫尺

法鐵罷工率繼續走低，1月6日穩定在6.3%左右；就在交通罷工有所緩解之際，通勤者的耐心也承受着磨損。“我們從未像如今這樣與和解妥協如此之近”，法國經濟部長勒梅爾1月6日如此說道。1月7日即將舉行部長團和工會代表2020新一年的首輪談判，對退休改革繼續進行探討。點擊以下視頻了解這場角力的最新動態。

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(本文為以上視頻內容綜述) 凱旋門在焰火晚會中辭舊迎新，但法國2020年的開端卻充滿了衝突感。反退休改革罷工已經創造紀錄，成為1938年法國國營鐵路公司創建以來最漫長的罷工，法鐵聲稱已經損失6億歐元，今天是他們罷工的第33天。

放棄領取前任總統退休金的馬克龍被嘲諷是在作秀：畢竟一位前總統一個月少拿六千歐，生活不會受到多大影響；但退休金的減少對普通大眾而言，則意味着沉重的負擔。這也是為什麼，在這場曠日持久的精力耗費戰當中，仍然有出行嚴重受影響的民眾，支持罷工。有支持，就有反對，一名在巴黎火車站接受採訪的女性市民直言自己“非常氣憤於罷工者對全法民眾進行綁架”。

馬克龍在新年致辭里堅決捍衛他的改革計畫，畢竟這是他競選諾言的一部分。但他也強調，要儘快平息罷工，找到出口。明天，政府部長團將重啟和工會代表的談判，這是新年以來第一次。是否要工作到64歲才能拿滿退休金，依舊是個規避不開的火藥桶。有工會代表建議（CFDT），可以在政府正在籌畫的退休改革草案框架之外，組織一場持續到今年7月底的有關退休資金籌畫的大討論，為2025年即將出現的70億到170歐元的退休金缺口尋找解決辦法。但政府目前計畫的延長工作期限，設置64歲這個滿額退休金的門檻，來彌補退休金不足的方法，並不在工會認為的可以商量的範圍之內。法國經濟部長勒梅爾和政府發言人等在1月6日表示，政府對CFDT主席的上述建議“很感興趣...可以嘗試”，但也補充道“工會一直希望養老金資金尋找的問題與其餘的改革進行割裂，這與共和國總統的方針不符”。

截至記者發稿，Ifop民調顯示55%的受訪法國人希望政府不要繼續改革下去了，且支持罷工者依舊高於反對罷工者。Elabe民調則顯示，三分之二的法國人反對設置可拿滿退休金的年齡，同時也有54%的受訪民眾表示同意接受按積分計算退休金。