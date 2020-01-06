美國防部長埃斯珀：美國沒有做出從伊拉克撤軍的決定

法新社消息，美國國防部長埃斯珀周一否認美國有意從伊拉克撤軍。此前路透社援引美國為首的聯軍指揮官周一表示，聯軍將依照伊拉克議會的決定撤離伊拉克。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，美國國防部長埃斯珀周一表示，美國沒有做出從伊拉克撤軍的決定。埃斯珀表示，媒體報道的聯軍指揮官寫給伊拉克國防部的信“不符合我們當今的政策。”埃斯珀說，“我們沒有做出任何撤軍伊拉克的決定。”

此前路透社報道說，以美國為首的打擊伊斯蘭國聯軍指揮官周一在一封信中表達了撤軍決定。這封信是寫給伊拉克國防部聯合行動處的。

路透社說，美國指揮官威廉在信中表示，為尊重伊拉克主權，依照伊拉克議會及總理的請求，聯軍將在近日重新部署到其他地區以確保繼續執行任務。信中並說，聯軍尊重議會要求我們撤離的決定。

伊拉克議會議長哈爾布西周日宣布，議會已表決通過，敦促政府取消請美國為首國際聯盟協助打擊伊斯蘭國的要求。決議要求伊拉克政府，不再要求國際聯盟協助打擊極端組織伊斯蘭國，並終止所有外國軍隊在伊拉克領土部署，外國軍隊不得使用伊拉克的領土，領空和領海。決議並要求伊拉克政府向聯合國投訴美國，嚴重違反伊拉克的主權和安全。決議明顯針對美軍在伊拉克空襲殺死伊朗將領蘇萊曼尼。

伊拉克總理馬哈迪此前即呼籲議會，儘快終結外國在伊拉克駐軍局面。

伊拉克總理馬哈迪此前爭取美歐大國合作，落實伊拉克國會的決議案，安排外國軍隊撤走。

馬哈迪和美國駐巴格達的大使圖勒見面，強調按照國會的表決結果執行撤走外國部隊的決議案。馬哈迪向圖勒表明，目前的局勢很危險，伊拉克會儘力避免爆發公開戰爭。

馬哈迪並與德國總理默克爾通電話，討論外國部隊撤走的問題。默克爾支持伊拉克必須有安全和穩定的環境，她強調在打擊恐怖主義方面伊拉克和歐盟成員國繼續合作非常重要。

目前仍有約5000名美軍駐紮在伊拉克，其中大多是以顧問身分留在當地，負責培訓伊拉克政府軍並提供支援，帶領聯盟打擊伊斯蘭國。