北約和歐盟呼籲伊朗克制 避免暴力升級

美國空襲擊斃伊朗軍官蘇萊曼尼後，北約29國周一在布魯塞爾就美伊局勢舉行緊急大使級會議。北約和歐盟同時警告伊朗克制，避免暴力升級。歐盟呼籲伊朗遵守此前在維也納簽署的核協議。

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美國空襲擊斃伊朗軍官蘇萊曼尼3天後，北約於1月6日舉行29國大使級特別會議，討論中東緊張局勢。

北約秘書長斯托爾滕伯格在隨後記者會指出，北約各成員國呼籲伊朗克制，避免暴力升級，新的衝突無益於任何人。北約秘書長說我們一致譴責伊朗支持一些恐怖組織，呼籲緩解緊張局勢，要求大家保持克制。

美國代表在會議上彙報了上周五空襲擊斃伊朗將領蘇萊曼尼經過。

與此同時，北約秘書長斯托爾滕伯格表示是美國單方面採取上述決定，不是北約盟國的決定，北約各國擔心中東局勢惡化。另外，北約支持在中東地區打擊恐怖勢力，出於保護員工安全，北約已經暫停在該地區的培訓工作。

歐盟委員會主席馮·德·萊恩呼籲各方克制，一方面歐盟24國屬於北約的成員國，另外一方面歐盟希望伊朗繼續遵守在維也納簽署的核協議。

歐盟領導人希望保持與伊朗的對話，這對緩解當地的緊張局勢至關重要。

法國外交部長勒德里昂周一表示伊朗必須“放棄報復措施和行動”，他敦促伊朗重開談判，以便恢復維也納和核協議。