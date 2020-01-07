台灣大選2020：巴黎與台北的距離，香港反送中催出了多少票？

再過三天，本周六1月11日台灣就將舉行總統與立法委員選舉，三組侯選人1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文，他們三人與其搭檔副手，都馬不停蹄在選前最後的超級星期天對支持者信心喊話，呼籲一定要出來投票。雖說爭取連任的蔡英文總統在年輕族群具有普遍優勢，但卻不能保證青年人一定付諸行動，加上韓國瑜的支持者死忠度和動員力超高，蔡韓對決的勝負關鍵目前愈來愈取決於「英粉」和「韓粉」的投票率！另外，本屆大選不只是在境內打得慘烈，連在海外的台灣人也憂心忡忡，不少人特地回鄉投票，就是為了讓自己要投的候選人一票都不能少。

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在法擔任國際客服營銷高管的Sandy對記者解釋她特地飛回來投票的原因：「是因為暑假時與家人談到香港情勢，家中深藍長輩韓粉對反送中的看法，認為是暴民，對中共沒有警覺心，讓我決定要站出來，不要害怕情緒勒索，不投，會讓自己後悔的！」

至於因為巴黎公司請不了假且從未投過總統的Titi，也對記者說明她很想回屏東投票的心⋯⋯

Titi：「我之前在台灣都沒有投過票是因為都沒有住在戶籍地址，那這一次其實是我住的離戶籍地址最遠的一個距離，但是我這一次特別想要回去投票，因為，這一次的選舉是關鍵性的，跟存亡有關係的，對！我就是這麼想要回去投票，不是說我特別支持誰，而是我覺得不能讓誰上去，讓台灣變得很危險，會變成一個我不想回去的台灣！」

記者問：你有沒有跟家人談到你對這次選舉的憂心呢？

Titi：「我其實去年11月大概整個月都在台灣，我就藉著這個機會問了周遭的朋友，要不要去投？要投誰？我是很想回去投的，因為我覺得跟他們的討論，大家就直接要投誰一起討論，但我發現連從這個地方都不行，還倒退，因為大部分的人我聽到很多都是不投，或者是要投廢票，那有的年紀跟我差不多的，大概六年級尾巴七年級前面的，他就跟我說，我對政治沒有興趣，或是我只想把我的日子過好，那我覺得這是一個非常衝突的想法，政治是跟你息息相關，如果你想把你的日子過好，你就必須關心！因為我不能回去投票，我希望在我的家人和朋友中間拉到一些去請他投我想要投的候選人，這樣子！」

記者續問：那你覺得這種說服有成功嗎？

Titi：「比如說對我爸爸來講，那就不可能，我不可能扭轉他的想法。但對我的姐姐，我覺得我成功了，因為，我跟我姐姐我就很老實跟她說，我會分享很多，像香港的消息分享給她看，然後最主要我會跟她說，你有小孩，小孩生出來了，你給他什麼樣的壞境，那是你的責任！他沒有選擇要被生下來。」

曾在法國求學現居香港的Huang的見解卻有所不同：「這幾個月的反送中社運讓蔡的民調高了許多，因為許多人覺得要反共就要投蔡。個人覺得這是一刀切，非黑即白的天真想法，在相關領域工作快20年，覺得政冶不是如此簡單的，是像油畫一樣有深深淺淺的紅藍綠的組合。畢竟這個世界不是在演Marvel 電影，對抗大惡魔的人一定是正義的人？他也可能是個小惡魔啊！」