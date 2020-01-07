特朗普改口稱避免攻擊伊朗的文化設施

美國總統特朗普周二表示，美軍撤離對伊拉克是“最壞事情”。另外，特朗普改口稱，避免攻擊伊朗的文化設施。而美國國防部長埃斯珀周二重申，美國對伊拉克政策沒有改變，美軍不會撤離伊拉克。部分國家和北約開始從伊拉克撤走部分士兵。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，特朗普周二在白宮會見希臘總理米佐塔基斯時，就美軍撤離伊拉克表態說，美國撤離對伊拉克來說是“再壞不過的事情了”。特朗普表示，他希望在時機到來的時候撤出美軍，即伊拉克能夠維護自身安全的時候。

另外，美國國防部長埃斯珀在周二舉行的記者會上表示，美國對伊拉克政策沒有改變，美軍不會撤離伊拉克。美國上周在巴格達的機場以無人機定點清除伊朗將領蘇萊曼尼，伊朗揚言要進行嚴厲報復。美國防長埃斯珀周二表示，“我們靜候伊朗的報復”。

埃斯珀在記者會上並說，有情報顯示，在蘇萊曼尼被打死之前，他正在策畫對美國目標的襲擊行動計畫。美國國防部長稱，這場襲擊可能在數周甚至數日後實施。據稱，當時蘇萊曼尼在巴格達和其他武裝組織領袖商討攻擊美國目標的計畫，可能在短期內執行。 埃斯珀說，美國必須出手制止。

另外，伊拉克軍方收到美方有關撤軍問題的信件，但由於信件的英文版和阿拉伯語版有不同，伊拉克要求美國政府澄清。而部分在伊拉克有駐軍的國家開始撤走部分士兵。德國將士兵暫時轉去鄰國約旦和科威特，但兩國仍會磋商德國繼續在伊拉克培訓政府軍的任務。北約將部分士兵撤離伊拉克。加拿大以安全為由將部分士兵由伊拉克轉往科威特。英國表示，希望維持在伊拉克的駐軍，但如果巴格達政府提出要求，英國就會撤軍。



伊拉克議會上周日召開特別會議，通過無約束力的決議案，促請政府驅逐境內美國為首的外國部隊。

另外，特朗普周二還表示，他會遵守國際法，在美國回應伊朗可能發起的報復行動時，避免攻擊伊朗的文化設施。特朗普此前在社交媒體上向伊朗發出警告，稱如果伊朗襲擊任何美國人或美國資產，將對伊朗52個目標展開打擊。這代表了伊朗數年前抓走的52名美國人質。特朗普當時說，“這些目標對伊朗和伊朗文化非常重要”。

